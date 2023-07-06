  • 30°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修設計】新婚夫婦花46萬翻新728呎單位　女戶主親自操刀打造木系家居

理財智慧 18:55 2023/07/06

分享：

分享：

在香港若想「上車」絕非易事，但有能力置業後，作為業主最着緊的一定是家中裝修。90後新婚夫婦近來買入東涌映灣園單位，因單位原有裝修已相當殘舊，因此決定全屋裝修，不過他們未有委託室內設計公司，而是由女戶主親自操刀，在網上搜集設計靈感和資料，再經網上裝修平台好師傅，找到合適的師傅依圖裝修，將住所變成簡約木系家居。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

業主夫婦近來新婚之喜，買入東涌映灣園728平方呎三房單位，他們考慮原有裝修已相當殘舊，於是決心翻新住所。是次裝修由女戶主全權負責，她表示，因自己喜愛簡約風格，遂在網上搜集合適的圖樣，度尺後再找網上設計師畫圖，就能預先知道配襯效果，之後再交給師傅依樣畫葫蘆裝修，最終花費約46萬元。

她提到，前期裝修最為困難，對於設計方面雖已有既定概念，但對尺吋擺位方面有困難，其中又以客廁鏡櫃的難度最高，最終需要經師傅建議呎吋及深度，才能成事。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
    +24
    +23

女戶主表示，她最滿意的其中一個位置是餐枱。餐枱旁是一面高至天花的Ｃ型曲尺型大櫃，在櫃頂及中間裝上燈糟，滲光效果有助減低大櫃帶來的壓迫感；此外，櫃中凹位可藏起部分餐枱，騰出更多空間，朋友到來聚會也有充足位置。她提到，餐枱及枱腳是由女戶主於淘寶購買，並由師傅安裝。

另一點則是主人房套廁，因戶主他們喜歡室內陽光充足，廁門選用選用長虹玻璃，除了令套廁更「光猛」外，太陽也可直接照入房內，有效提高睡房及套廁的採光度。另一方面， 女戶主以色系劃分出兩個浴室不同之處：主廁以灰色及白色配搭，客廁則以木色為主，營造溫暖感。

因裝修時正值疫情期間，女戶主亦分享了裝修期間的小插曲。她表示，剛開始裝修時就遇上第五波疫情，碰巧染疫空姐是同一座大廈，屋苑住客都須強檢，師傅未能上門開工，工程亦要暫停，所以打亂了預計農曆年前開始裝修的計劃。她又稱，受到疫情影響，廚具潔具等供應商亦因而船期物流延期，加上司機也要強檢，最終完工日期都比預期遲半個月，可謂相當多波折，幸好最後都順利完工。

裝修費用

清拆工程 $45,500
水電工程 $77,800
泥水工程 $68,500
木工工程$192,700
油漆工程 $65,000
前期及其他項目 $16,000
總工程費 $465,500

＊相片由好師傅CoDECO提供

【延伸閱讀】

【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈

【裝修設計】75萬打造簡約日系風 多功能設計兼顧美學與功能

【公屋裝修】情侶花47萬翻新山景邨400呎單位　近40年舊樓變法式家居

【裝修設計】20萬改造380呎小戶型單位 瑜伽牆x咖啡吧感受生活態度

【裝修設計】兩口子29萬元打造實用家居 儲物空間無處不在

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

家具 3房 疫情 家居 經濟 映灣園 設計 香港 東涌 淘寶

上一篇文章

中國限制鎵鍺出口 台積電：料不會對生產有直接影響

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送「綠養坊100% Cs-4純蟲草菌絲體」10粒試食裝 (名額30個)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款