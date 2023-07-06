【裝修設計】新婚夫婦花46萬翻新728呎單位　女戶主親自操刀打造木系家居

在香港若想「上車」絕非易事，但有能力置業後，作為業主最着緊的一定是家中裝修。90後新婚夫婦近來買入東涌映灣園單位，因單位原有裝修已相當殘舊，因此決定全屋裝修，不過他們未有委託室內設計公司，而是由女戶主親自操刀，在網上搜集設計靈感和資料，再經網上裝修平台好師傅，找到合適的師傅依圖裝修，將住所變成簡約木系家居。

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業主夫婦近來新婚之喜，買入東涌映灣園728平方呎三房單位，他們考慮原有裝修已相當殘舊，於是決心翻新住所。是次裝修由女戶主全權負責，她表示，因自己喜愛簡約風格，遂在網上搜集合適的圖樣，度尺後再找網上設計師畫圖，就能預先知道配襯效果，之後再交給師傅依樣畫葫蘆裝修，最終花費約46萬元。

她提到，前期裝修最為困難，對於設計方面雖已有既定概念，但對尺吋擺位方面有困難，其中又以客廁鏡櫃的難度最高，最終需要經師傅建議呎吋及深度，才能成事。

按圖即睇單位全貌：

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女戶主表示，她最滿意的其中一個位置是餐枱。餐枱旁是一面高至天花的Ｃ型曲尺型大櫃，在櫃頂及中間裝上燈糟，滲光效果有助減低大櫃帶來的壓迫感；此外，櫃中凹位可藏起部分餐枱，騰出更多空間，朋友到來聚會也有充足位置。她提到，餐枱及枱腳是由女戶主於淘寶購買，並由師傅安裝。

另一點則是主人房套廁，因戶主他們喜歡室內陽光充足，廁門選用選用長虹玻璃，除了令套廁更「光猛」外，太陽也可直接照入房內，有效提高睡房及套廁的採光度。另一方面， 女戶主以色系劃分出兩個浴室不同之處：主廁以灰色及白色配搭，客廁則以木色為主，營造溫暖感。

因裝修時正值疫情期間，女戶主亦分享了裝修期間的小插曲。她表示，剛開始裝修時就遇上第五波疫情，碰巧染疫空姐是同一座大廈，屋苑住客都須強檢，師傅未能上門開工，工程亦要暫停，所以打亂了預計農曆年前開始裝修的計劃。她又稱，受到疫情影響，廚具潔具等供應商亦因而船期物流延期，加上司機也要強檢，最終完工日期都比預期遲半個月，可謂相當多波折，幸好最後都順利完工。

裝修費用 清拆工程 $45,500

水電工程 $77,800

泥水工程 $68,500

木工工程$192,700

油漆工程 $65,000

前期及其他項目 $16,000

總工程費 $465,500

＊相片由好師傅CoDECO提供

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