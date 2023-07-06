【内房危機】中指研究院：需更多刺激政策遏制内房市場下行趨勢　料降購房門檻及成本仍是政策重心

▲ 中指研究院：需更多刺激政策遏制内房市場下行趨勢 料降購房門檻及成本仍是政策重心

中指研究院指，購房者當前的置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等仍是關鍵因素，將影響下半年房地產的市場走勢，雖然當前多數城市房地產調控政策已基本取消，但下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢，隨第二季市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強。

中指研究院認為，需求端政策短期預計仍將降低購房門檻和購房成本放在首位，核心一二線城市政策有望適度糾偏，「一區一策」、結合生育政策等或是重要方向，降低首付比例、降低房貸利率等，針對改善性住房需求的信貸政策有望加力。庄於優化限購範圍、降低交易稅費等也存在較大空間，「房票」安置或成為更多城市支持房地產市場發展的舉措之一。

企業端側重緩解房企資金壓力

企業端政策方面，仍將側重緩解房地產企業的資金壓力、防控風險上，對房企的金融支持措施有望繼續落地。另外，「保交樓」資金和配套舉措也有望進一步跟進，穩定市場預期。

中指研究院表示，中性情形下，下半年穩經濟一批政策繼續落實推進，房地產政策維持當前節奏，購房者置業情緒緩慢修復，下半年房地產市場恢復仍有波折。其中，一線城市全年新房成交規模或保持在高位，京滬下半年市場有望保持一定活躍度，廣深市場短期恢復節奏或較慢；核心二線繼續放鬆調控政策，市場活躍度有望保持，普通二線以及三四線城市市場恢復需要更長時間。

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記者：伍鍵文