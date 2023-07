【Threads】IG新社交平台Threads挑戰Twitter、7小時吸千萬戶　朱克伯格逾10年首發Tweet踩場

Meta(美:META)創辦人朱克伯格與Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克「籠中鬥」能否成事尚未知,但雙方在社交平台的商戰則明顯升級。Meta旗下Instagram新推出以文字、連結為主的社交平台「Threads」,定位與馬斯克去年入主的Twitter基本重疊。朱克伯格在Threads表示,平台在開放首7小時已吸引1000萬用戶登記。

朱克伯格更加逾10年來首度在Twitter發帖文,貼上一張蜘蛛俠「迷因圖(memes)」,不避嫌地暗示Threads和Twitter難以分辨。

Threads容許Instagram用戶使用原有朋友名單和用戶名稱,期望善用IG逾20億名用戶基礎。朱克伯格稱,這裡需要一個有10億人使用的公開對話平台,Twitter曾經有機會做到,但最終未有成功,希望他們可以做到。

Meta以社交平台Facebook起家,多年來經常直接複雜對手的產品,如Instagram上的Reels、Stories分別是回應TikTok和Snapchat冒起後的產品。

馬斯克去年以高達440億美元收下Twitter,除了接手初期人手大地震,在處理爭議人物帳戶的手法也惹非議。馬斯克今年3月曾承認,Twitter廣告收入下跌50%,而最新Twitter正限制用戶每日觀看帖文的數目,以應付馬斯克口中的「系統操縱」及「極端數據存取」。

對於朱克伯格商業和口頭上的挑戰,馬斯克在Twitter回應網民帖文,指出自己寧願永遠在Twitter接受不同陌生者攻擊,多於在隱藏痛苦的Instagram享受「虛假的幸福」。

他也用哭笑不得的表情符號(emoji)轉載網民「ctrl+C+V」的貼圖,諷刺Meta只是複製、貼上的抄襲產品。

It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter, than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram