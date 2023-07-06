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【新股IPO】畢馬威料下半年將有5至10家特專科技公司透過18C申請上市

股市 16:17 2023/07/06

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【新股IPO】畢馬威料下半年將有5至10家特專科技公司透過18C申請上市

畢馬威中國資本市場組合夥人鄧浩然表示，隨著市場出現首家18C上市申請，預計下半年將陸續有特專科技公司通過18C章提交上市申請，但考慮到港股市場仍然受地緣政治及宏觀經濟等不明朗因素所影響，加上18C制度的整體門檻較高，下半年提交上市申請的特專科技公司將介乎於5至10家之間。

港交所 （00388） 3月底引入18C上市規則，容許特專科技初企申請上市，而首間通過18C章提交上市申請的為內地自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能。鄧浩然指，18C制度除了為科技企業（特別是發展初期的未商業化公司）提供額外的上市途徑外，其對整個科技行業的長遠發展同樣具有正面影響，對於港股市場來說，特專科技一直是稀缺的板塊，此次推出18C制度正好為具增長潛力的未商業化公司赴港上市創造有利條件，有助香港資本市場邁向更多元化。

他指出，18C制度雖然短期內將難以掀起新一輪赴港上市熱潮，但其對相關企業將帶來正面影響，當中新能源、半導體以及人工智能等領域將最為受惠。因此，新能源作為受國家政策扶持的行業將直接受惠，而半導體行業在地緣政治因素影響下預計需求將持續增加。

另一個因素是18C制度的具體指標，例如18C制度要求相關企業取得領航資深獨立投資者一定金額的投資，因此人工智能作為近期較受市場關注的領域在尋找投資者將更有優勢。

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編輯：姚卓然

 

 

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