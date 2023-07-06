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【汽車新勢力】 小鵬汽車新推出G6收大量訂單 預計下半年交付量大增

股樓投資 15:57 2023/07/06

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隨著SUV車型「小鵬G6」的推出，小鵬汽車（09868）總裁顧宏地預計，下半年的交付量將大幅增長，並預期第三季度的月銷量將上升至1.5萬輛，較5月和6月相比近乎倍增，而第四季度的月銷量將超過2萬輛。小鵬股價逆市炒上，一度高見58.8元，最多升6.7%，最新報57.65元，升4.6%，成交額12.2億元。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

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「G6」共分為5個版本，價格介乎20.99至27.69萬元人民幣，並於7月正式交付。顧宏地透露，新推出的「G6」已收到大量訂單。他相信，通過G6，小鵬將更先進的自動駕駛技術引入售價25萬元人民幣以內的車型，有助其智能駕駛技術成為未來移動出行的真正差異化因素。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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小鵬早前亦公布了6月份的交付數據，共交付8,620輛智能電動車，環比增長15%。其中，P7車型總交付環比增長17%，已連續5個月實現正增長。以第二季度計，共交付23,205輛智能電動車，環比增長27%。截至6月底，小鵬累計交付突破智能電動車30萬輛。

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記者：郭秀慧

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港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 電動車

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