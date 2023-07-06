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【互認基金】北上基金累計淨吸資148億元 首5個月激增33億

15:54 2023/07/06

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今年首5個月北上基金吸資驟增。

香港基金在內地北上銷售持續吸金，據外滙管理局的最新統計，截至5月底止北上基金累計凈認購額為148.7億元（人民幣，下同）；單以今年首5個月計，驟增33.28億元，或急升28%。可是，北上產品累計凈認購額經歷連續4個月增長後，5月份已斷纜，按月走資4540萬元。

至於南下基金，累計淨吸資10.95億元，今年首5個月吸資7502萬元。惟5月中起人民幣跌破7算後，更屢創新低，人幣產品遭抛售，市場關注南下基金會否再受考驗。

互認基金自2015年開通，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售，現時北上基金約有37隻。反觀，內地把招牌產品在港推的南下基金，現約有47隻（包括兩隻傘子基金），但市料在零售層面正式開賣唯恐少於廿隻。

而證監會最近發表2023年的年報，顯示截至今年3月底，互認基金淨認購額合共約157億元。證監會又指將探討完善跨境理財通業務試點及中港基金互認安排。

證監會在年報中透露，粵港澳大灣區跨境理財通業務試點計劃自2021年推出以來，一直運作順暢，為了完善該計劃，正與金管局及內地監管機構緊密合作，探討擴大投資產品的範圍，允許更多合資格的機構參與，及完善產品銷售安排。

與此同時，證監會亦正與中證監緊密合作，探討完善內地與香港基金互認安排的措施，當中包括放寬銷售限額和海外轉授職能的限制。

北水焦點 近期轉往ETF通

此外，專家料近年北水的焦點，由跨境互認產品漸轉吼ETF通。恒生 （00011） 投資董事兼行政總裁李佩珊早前表示，「ETF通」成績相當不錯，吸引穩定的資金淨流入。今年5月，其日均資產管理規模超過120億元，較去年12月增長近八成，日均交易量達近17億元，較計劃剛推出時增加逾7倍，佔整體港股通超過6%。

而交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通剛好一周年，港交所 （00388） 新近也派成績，指南向產品由初時4隻，增至現時6隻，日均成交額達46.37億元，按年大增22倍。至於北向，則從初時83隻產品增至97隻，日均成交額6.81億元，按年更急升34倍。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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