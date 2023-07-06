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【下半年展望】花旗料恒指年底22000點 推薦買7家港股
股市 15:50 2023/07/06
花旗發表下半年中港經濟及股市展望，基於每股盈利增長放緩，予恒指目標年底見22,000點，明年上半年底則見23,000點。另外，花旗將滬深
300指數、MSCI中國指數今年底目標，分別定為4550點、72點。該行較偏好A股多於H股，因受更多政策支持。
花旗集團中國股票策略師劉顯達在記者會上表示，中央政治局會議7月底召開，或會有刺激經濟的政策推出，但幅度不會大，故認為不能過分期待。
他表示，美國下半年料仍繼續加息，相對內地或可能下半年降LPR、MLF等，美元走勢較人民幣強的趨勢料下半年延續。另外，中美官員近期互訪情況增加，或會為股市提供短期炒賣機會。
花旗薦7家港股
劉顯達建議增持消費、互聯網、運輸（航空）、科技股。H股方面，花旗薦買網易 （09999） 、周大福 （01929） 、金沙中國 （01928） 、比亞迪 （01211） 、申洲國際 （02313） 、友邦 （01299） 、華潤燃氣 （01193） 。
A股則薦買中國中鐵（滬：601390）、陽光電源（深：300274）、寧德時代（滬：300750）、寶鋼（滬：600019）、邁瑞醫療（深：300760）、韋爾股份（滬：603501）。
花旗料下半年樓價轉跌6%，可見【下一頁】
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記者：胡學能
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