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英國出售新政府債券 年回報率為5.668%

環球政經 14:30 2023/07/06

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英國周三（5日）在拍賣會上出售了一種政府債券，將向投資者支付5.668%的年回報率。這是自2007年以來出售的所有金邊債券中最高的收益率，因為市場預期英國央行將進一步加息而要求獲得額外的回報。

英國債務管理辦公室出售了40億英鎊（50.8億美元）的政府債券，該債券將於2025年10月到期，以2.77倍的發行量吸引了強勁的需求，高於此前6月7日出售該金邊債券時的2.34倍。
上一次金邊債券拍賣的平均收益率較高是在2007年6月，當時25億英鎊的五年期金邊債券以5.790%的平均收益率售出。在此之前，最高收益率是在1999年9月，當時27億磅的10年期金邊債券以5.694%的平均收益率出售。

在英國央行開始加息之前，不到兩年前，在通脹率接近2%的目標時，政府債券的拍賣收益率不到1%。

這次拍賣凸顯了英國政府的借貸成本在今年是如何飆升的。當2025年10月的金邊債券在上個月拍賣時，收益率為4.874%，而在1月份推出時，它支付給投資者的收益率為3.634%。

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上個月，英國央行出人意料地將其主要利率從4.5%提高到5%，因為英國央行行長Andrew Bailey表示，通貨膨脹看起來比預期更持久，金融市場目前預計利率將在12月達到峰值6.25%。

消費者價格通脹率在5月份保持在8.7%，英國央行的最新預測顯示，到今年年底，通脹率將下降到略高於5%，到2025年初將下降到2%以下。

因此，投資者經通脹調整後的實際回報率可能遠遠低於20世紀90年代末金邊債券最後一次有類似名義收益率的時候。2025年10月的金邊債券也不尋常，它的收益率高於其他類似期限的金邊債券。 NatWest的債券策略師上週將其描述為 "英國擬合曲線上最便宜的債券之一"。

基準兩年期金邊債券的收益率在周一（3日）達到了5.406%的峰值，是2008年6月以來的最高值，在周三格林威治時間9點45分（香港時間17點45分），當天的收益率下降了4個基點，為5.28%。

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記者：張瑋婷

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貨幣政策 經濟 債券 借貸 拍賣 英國 英鎊 通脹 金融 美元

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