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人民幣中間價持續偏強　外匯維穩工具蓄勢待發

宏觀解讀 15:36 2023/07/06

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由於中國服務業採購經理指數不振，拖累人民幣匯價再度下挫，人行似乎加大力度穩住人民幣中間價在7.2附近，以防人民幣即期迅速跌向7.3關口。跟去年疫情的困境相比，現時中國經濟基本面有所改善，美元亦從20年高位明顯回落，人民幣重回7.3水平似乎並不合理。然而，外匯市場受預期帶動，中國當局的刺激政策姍姍來遲，中美利差走勢亦可能長期倒掛，導致企業及居民傾向囤積美元及推遲結匯。有見及此，人民銀行再度推出逆周期因子以穩定人民幣預期，亦屬合理。

與此同時，人行亦透過旗下媒體喊話支持人民幣，表示外匯管理工具充足，包括外匯風險準備金率、外匯存款準備金率、逆周期因子、全口徑跨境融資宏觀審慎參數等，即使出現恐慌單邊走勢，亦可動用有關工具有力平抑羊群效應及維持外匯市場穩定。筆者認為，人行明確列出一系列外匯穩定工具，顯示人行已經蓄勢待發，準備隨時再出招，鑑於外匯風險準備金率及逆周期因子已經出台，筆者認為在美元存款利率下調以後，下一個最有可能推出的政策將是下調外匯存款準備金率，以舒緩中國境內美元的流動性及引導美元利率下行。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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