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【即日送貨】Lalamove即日送貨服務一口價$65　下午1時前落單即晚9時前送到

理財智慧 15:42 2023/07/06

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即時送貨平台Lalamove宣布，推出全新「即日派送」服務，為中小企提供更靈活便捷的送貨選擇。Lalamove全新即日送貨服務一口價65元，只需在下午1時前落單，即日晚上9時前便可將重達15公斤以內的貨物送達，服務範圍覆蓋全港。不過要留意，即日派送服務只適用於手機App落單。

Lalamove亦跟買賣平台Carousell合作，為CarouBiz (旋轉商店)上的中小企網店及用戶提供期間限定的「免兩程運費」即日送貨優惠。Carousell 香港市場代表鍾景竣表示：「是次聯乘Lalamove推出的即日送貨優惠，希望商戶可以享受經濟實惠及方便的送貨服務，同時滿足用戶希望即日收貨的要求。更進一步，透過讓人們方便地寄送大型物品，我們希望能鼓勵更多人選擇二手商品，參與循環經濟的實踐。」

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪114元 中學畢業可申請【見下頁

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Lalamove早前向過百中小企及客戶進行問卷調查，超過6成中小企表示選擇送貨服務時，最重要的考慮因素是價格成本，其次則是服務是否夠靈活彈性，共佔4成。超過9成中小企反映即日派送服務有助他們提升顧客滿意度及業務競爭力。

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撰文 : 陳楚琨

Lalamove Carousell 電子支付 經濟 香港

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