▲ 【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點 首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）

港股失守萬九關，瑞銀發表報告表示，對港股下半年維持防守策略，並繼續偏好高息股及經濟重啟相關股份，同時對於持大量浮息債務及短期內需要融資的股票保持審慎。

該行預計，今年恒指目標由23600點下調至21700點，預測市盈率為9.9倍，2022年至24年每股盈利預測平均每年增長（CAGR）9%。首選股份方面，瑞銀加入金沙 （01928） 並取代新濠 （00200） ，又加入銀娛 （00027） 來增加對澳門基礎的投資，同時又因交易活動可能會保持低迷，而移除港交所 （00388） 。

瑞銀表示，MSCI香港指數上半年跑輸全球，主因利率高企及中國增長不及如此所致。MSCI香港指數目前處13.3倍預測市盈率，低於中值1.2個標準差，考慮到經調整利率情景後，認為現價屬合理水平。而其盈利收益率與美國10年債息利差處3.8%，與歷史平均水平相約。由於下半年利率高企，相信這對港股估值重估的空間不大，同時由盈利所推動的上升空間亦不大。

瑞銀首選股份名單 股份 目標價 評級 潛在上升空間 友邦 （01299） 113元 買入 46.0% 新秀麗 （01910） 29.2元 買入 33.0% 金沙 （01928） 34.2元 買入 28.0% 銀娛 （00027） 61.3元 買入 22.80% 新地 （00016） 123元 買入 26.70% 長建 （01038） 59元 買入 45.10% 香港電訊 （06823） 13.2元 買入 41.20% 長和 （00001） 62.3元 買入 34.00%

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編輯：姚卓然