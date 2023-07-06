  • 32°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點　首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）

股市 15:54 2023/07/06

分享：

分享：

【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點　首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）

港股失守萬九關，瑞銀發表報告表示，對港股下半年維持防守策略，並繼續偏好高息股及經濟重啟相關股份，同時對於持大量浮息債務及短期內需要融資的股票保持審慎。

該行預計，今年恒指目標由23600點下調至21700點，預測市盈率為9.9倍，2022年至24年每股盈利預測平均每年增長（CAGR）9%。首選股份方面，瑞銀加入金沙 （01928） 並取代新濠 （00200） ，又加入銀娛 （00027） 來增加對澳門基礎的投資，同時又因交易活動可能會保持低迷，而移除港交所 （00388）

瑞銀表示，MSCI香港指數上半年跑輸全球，主因利率高企及中國增長不及如此所致。MSCI香港指數目前處13.3倍預測市盈率，低於中值1.2個標準差，考慮到經調整利率情景後，認為現價屬合理水平。而其盈利收益率與美國10年債息利差處3.8%，與歷史平均水平相約。由於下半年利率高企，相信這對港股估值重估的空間不大，同時由盈利所推動的上升空間亦不大。

瑞銀首選股份名單
股份 目標價 評級 潛在上升空間
友邦 （01299） 113元 買入 46.0%
新秀麗 （01910） 29.2元 買入 33.0%
金沙 （01928） 34.2元 買入 28.0%
銀娛 （00027） 61.3元 買入 22.80%
新地 （00016） 123元 買入 26.70%
長建 （01038） 59元 買入 45.10%
香港電訊 （06823） 13.2元 買入 41.20%
長和 （00001） 62.3元 買入 34.00%

相關文章：

【本港樓市】花旗料下半年樓價轉跌6%　香港銀行港元最優惠利率或再加0.25厘

【大行報告】高盛：政治局會議料月內召開　中國投資者料重手刺激經濟機會低

【下半年展望】晨星：美股科技股被高估、屬獲利時機　推薦價值股

編輯：姚卓然

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

宏觀分析 大行報告 瑞銀 港股 經濟 股票 MSCI香港指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【HIBOR】隔夜港元拆息逼5.5厘　金管局貼現窗投放31億流動性
【HIBOR】隔夜港元拆息逼5.5厘　金管局貼現窗投放31億流動性
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【港股市況】恒指跌577點　ATM跌1%至3%　四大內銀跌2%至3%　小鵬逆市升4%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌577點　ATM跌1%至3%　四大內銀跌2%至3%　小鵬逆市升4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款