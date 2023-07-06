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【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點 首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）
股市 15:54 2023/07/06
港股失守萬九關，瑞銀發表報告表示，對港股下半年維持防守策略，並繼續偏好高息股及經濟重啟相關股份，同時對於持大量浮息債務及短期內需要融資的股票保持審慎。
該行預計，今年恒指目標由23600點下調至21700點，預測市盈率為9.9倍，2022年至24年每股盈利預測平均每年增長（CAGR）9%。首選股份方面，瑞銀加入金沙 （01928） 並取代新濠 （00200） ，又加入銀娛 （00027） 來增加對澳門基礎的投資，同時又因交易活動可能會保持低迷，而移除港交所 （00388） 。
瑞銀表示，MSCI香港指數上半年跑輸全球，主因利率高企及中國增長不及如此所致。MSCI香港指數目前處13.3倍預測市盈率，低於中值1.2個標準差，考慮到經調整利率情景後，認為現價屬合理水平。而其盈利收益率與美國10年債息利差處3.8%，與歷史平均水平相約。由於下半年利率高企，相信這對港股估值重估的空間不大，同時由盈利所推動的上升空間亦不大。
|瑞銀首選股份名單
|股份
|目標價
|評級
|潛在上升空間
|友邦 （01299）
|113元
|買入
|46.0%
|新秀麗 （01910）
|29.2元
|買入
|33.0%
|金沙 （01928）
|34.2元
|買入
|28.0%
|銀娛 （00027）
|61.3元
|買入
|22.80%
|新地 （00016）
|123元
|買入
|26.70%
|長建 （01038）
|59元
|買入
|45.10%
|香港電訊 （06823）
|13.2元
|買入
|41.20%
|長和 （00001）
|62.3元
|買入
|34.00%
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編輯：姚卓然
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