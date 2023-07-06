【加元定存】花旗料加拿大下周三壓軸加息0.25厘 加元定存息最高13.9厘

▲ 花旗料下周三加拿大將加息四分一厘。

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加拿大將於下周三（7月12日）議息，美資大行花旗料加央行壓軸加息四分一厘便收手；不過，星展卻唱反調，估計加國暫忍手，9月才恢復加0.25厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，加拿大於7月有機會加息25點子至5厘見頂；加元於3個月內預測料為1.31，未來半年至1年為1.33，兩年長期目標為1.25。

花旗料加元3個月內見1.31

加拿大曾連續兩個月煞停加息，但6月7日卻重新加息四分一厘，令政策利率至4.75厘，創22年新高。至於另一商品貨幣、澳洲剛於本周二（4日）議息維持不變；而下周三新西蘭也議息，花旗料按兵不動，因加息周期巳完結。

聯儲局剛公布議息紀錄，幾乎所有决策官員認為有需要加多幾次息，美滙指數高企在103。廖嘉豪料，美滙指數於3個月預測為101.15，6至12個月料為96.83，長期目標為93.48。

星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，根據市場預期，加央行於年底前將再加息一次；但7月加息概率只得半數左右，估計加央行未必急於7月再加息，可能稍作暫停，之後再於9月加0.25厘。

縱使加拿大的加息已屆尾聲，幸而港銀仍上調加元定期存款息，包括華僑銀行今天（6日）微升3個月年息0.05厘至3.3厘；集友於上周五（6月30日）勁加7天年息1厘，新息率報13厘，跟發鈔行看齊；這中資行今年巳累升此短存3厘。

回顧上半年的搶存戰市況，第2季的主戰場是1個月或以下的短存，中銀香港 （02388） 甫踏入4月，即勁加7天年息1厘，新息率報13厘，此外，又大幅上調1個月年息1.5厘至3.5厘。

及至6月，招商永隆孖招齊發，把門檻從15萬加元急降至2萬加元，又全面調升短中長息，當中1年息率提高0.2厘至3.2厘。恒生 （00011） 更罕有大幅上調1個月定存年息0.4厘，新息率享5.3厘，取代花旗的5厘，膺同存期的高息王。

高息榜：

華僑銀行經濟師姜靜補充，加央行於6月7日的議息利率聲明中，並未像對上一次（4 月）的聲明中有此字眼：「準備在必要時進一步提高政策利率」，流露鴿派立場，且預計通脹率在夏季將降至3%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪