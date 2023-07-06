【大行報告】富瑞：旺季延遲及貨量疲弱致運費難升 料東方海外盈利見頂 維持「跑輸大市」

富瑞表示，雖然運費下降令東方海外（00316）收入已連續四個季度下降，惟運費尚未觸底。即使綜合費率附加費（GRI）上調後，該行料即期運費將獲市場關注，但受旺季延遲及貨量疲弱所累，運費難以持續上升趨勢，料集團盈利已見頂，並維持集團「跑輸大市」評級，目標價83元。東方海外周四（6日）收報112.4元，跌幅4%。





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該行指出，集團第二季集裝箱收入按季跌9%，並由2022年同期53億美元高峰跌至20億美元。總運量則按季增長7%，其中亞洲、歐洲和跨太平洋地區的運量增9%。不過，每TEU平均運費按季降15%至1,063美元，為2020年第三季以來的最低水平。





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富瑞亦料集裝箱收入將繼續按季下降，因第二季尚未反映出跨太平洋合同費率較低的影響；亞歐即期運費持續疲弱；及收入確認會滯後一至兩個月。該行預計，集團下半年的即期運費仍將受壓，並為盈利帶來壓力，又認為現貨運費需待旺季開始時才有可能持續反彈，但具體時間仍然未明。

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記者：鄭昊彤