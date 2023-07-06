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【異動股】擬派特別股息 每股至少0.96元 華晨中國股價漲15%

股樓投資 16:14 2023/07/06

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華晨中國（01114）昨晚（5日）公布，就出售華晨寶馬汽車25%股權所得款項用途，訂於7月18日召開會議，以考慮宣派特別股息每股至少0.96元，料8月31日或之前派付。消息帶動華晨中國周四（6日）股價高開約15%，至收市仍維持漲幅，收報3.76元，升幅15%。

 

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

華晨中國公布派特別股息同時，表示正研究及發掘多個可得投資機會，包括與寶馬合作供應寶馬汽車之零部件、可能拓展至新能源汽車製造及零部件業務以及其他汽車業務。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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對於華晨派息，瑞信亦指派息高於該行及市場預期，料其股價對此反應正面。加上與寶馬合營的汽車銷量優於預期，該行將公司2023年至2025年每股盈測上調1.9%至5.1%，目標價相應由8元升至8.4元，維持其「跑贏大市」評級。

 

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記者：鄭昊彤

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汽車 優於預期 派特別股息 異動股 派息 大行報告 目標價 港股 中國

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