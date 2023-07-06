【日本旅遊】看好世博旅遊　引全球高檔酒店集團進駐關西

隨著疫後解封、日圓貶值等因素，讓向來都是熱門旅遊地點的日本更加熱鬧，再加上大阪世界博覽會即將來臨、當地酒店及民宿供不應求，也吸引了新的資金進駐。多家來自東南亞和歐美的高檔酒店集團就陸續在大阪和京都建新酒店，誓要抓住強勢增長的訪日旅行需求。

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泰國中央集團的大阪盛泰瀾酒店7月在大阪難波開業，該酒店位於大阪鬧市靠近車站的好地段，樓高33層、擁有515個房間，是中央集團轄下Centara Hotels & Resorts與大成建設、關電不動産開發，共同成立的合資公司投資約80億泰銖（約17.8億港元）建造。

酒店客房和餐廳融合泰國和日本文化，平均客房單價為3.5萬日圓（約1,900港元），酒店前台等崗位還配備了泰國工作人員。預計7成住客是訪日外國人，7至8月的客房預訂已有5成。

大阪盛泰瀾酒店總經理中川繁樹就表示，為了迎接2025年的大阪關西世博會，酒店將不斷提高知名度。大阪是該公司進軍東亞地區的第一站，行政總裁Thirayuth Chirathivat就指日本很受包括泰國在內的東南亞人的歡迎。

泰國、新加坡、歐美集團均搶駐

泰國酒店集團都喜國際也在6月於京都開設了日本首家酒店「京都ASAI酒店」。另一家在JR京都站附近的旗艦品牌高檔酒店「京都都喜天麗酒店 」也將在開業9月。京都的酒店提供泰國料理及SPA，還負起吸引遊客到其在泰國的其他酒店的功能。

新加坡的嘉佩樂酒店集團也會在2025年夏季於京都開日本第一家酒店。集團以亞洲為中心經營高級渡假村，新加坡聖陶沙島的旗艦酒店在2018年更是美國和北韓首腦會談的會場，最便宜的房間也要每晚10萬日圓左右（約5,440港元）。此外新加坡悅榕控股也計劃在京都和箱根開旗艦酒店。

日本及歐美品牌的高級酒店也計劃新開業，日本西武王子酒店及渡假村國際有限公司7月1日在大阪市推出高端品牌「大阪灣格蘭王子大飯店」。美國希爾頓集團也將於2025年在JR大阪站北側推出最高級品牌「大阪華爾道夫酒店」。

大阪旅遊局認為2023年夏季訪日遊客將恢復到新冠疫情前的水平，有些地區更出現了酒店短缺的情況。關西面向富裕階層的酒店比東京圈少，酒店開發項目增加。

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責任編輯：李智賢

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