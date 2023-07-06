美國銀行計劃第三季度提高股息到24美分 自2008年以來的最高水平

美國銀行（BAC）周三（5日）表示，它計劃從2023年第三季度開始將其季度普通股股息從每股22美分提高到24美分。

與美國其他主要銀行不同的是，美國銀行上周曾推遲了對股息的決定。競爭對手摩根大通(JPM)、花旗集團(C)、富國銀行(WFC)、高盛(GS)和摩根士丹利(MS)在順利通過聯儲局的壓力測試後，於上周五（6月30日）提高了其第三季度的股息。

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美國銀行曾援引與聯儲局的對話，以了解央行的壓力測試與各公司根據《多德-弗蘭克法案》（Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）進行的壓力測試之間的不同結果。

聯儲局的年度測試顯示，包括美國銀行在內的主要貸款機構有足夠的資本來應對嚴重的經濟衰退，為他們回購股票和發放股息鋪平了道路。

去年，美國銀行將其股息提高到每股22美分，這是自2008年支付32美分以來的最高水平，高於2021年的21美分。

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