特朗普被連番起訴無阻吸金 次季捐款近翻倍逾2.7億

美國前總統特朗普（Donald Trump）近來法律糾紛纏身，但吸金力仍然不減。據其一名幕僚透露，特朗普在今年第2季獲得比首季多接近雙倍捐款，金額超過3,500萬美元（約2.74億港元）。

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特朗普競選團隊的一名幕僚表示，其主要募捐委員會於2023年4月至6月間，收到超過3500萬美元捐款，數目為今年首季時約1,880萬美元（約1.47億港元），增加接近1倍。

委員會最近一份財政報告披露，9成捐款用以特朗普的競選活動，剩下1成將幫助支付特朗普的法律費用。

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雖然特朗普4月時曾因向豔星Stormy Daniels支付掩口費，遭紐約大陪審團正式刑事起訴，6月再因離開白宮後不當處理機密資料而遭起訴，外界以為其聲譽受損影響捐款，但最新數據反映法律訴訟反而幫助特朗普吸金。

民意機構Ipsos及路透社在特朗普被聯邦陪審團決定起訴後的民調發現，多數受訪共和黨支持者認為特朗普的案件含政治動機。

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責任編輯：吳漢培