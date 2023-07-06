【香港樓市】花旗料下半年樓價轉跌6%　最優惠利率或再加0.25厘

花旗發表下半年中港經濟及股市展望，花旗集團大中華區經濟師雷智顏預計，香港樓價下半年將轉跌6%，抵銷上半年所有升幅，全年樓價按年持平。她解釋，現時利率仍處於高水平，阻礙入市，加上香港經濟未見強勁，樓市缺乏長期正面因素。

在息口走向上，花旗認為，若美國於7、9月加息共0.5厘，加息周期將接近完結。基於認為今年第4季至明年首季美國經濟會有技術性衰退，因此料美國明年首季減息0.75厘。

港息方面，雷智顏認為港元拆息（HIBOR）年內會跟隨美國加息上升，今年底可達5.5厘水平，但因港元借貸需求不多，預計香港銀行最優惠利率（P）在今年餘下時間若加息亦只會跟一半，即約0.25厘，亦有機會分開兩次、每次0.125厘。

花旗料香港GDP今年增長4.5%

本港經濟方面，雷智顏預期香港今年全年經濟增長4.5%，指本港經濟受累內地復甦不平衡及外圍貿易疲弱等，但相信本港消費可持續復甦，全年零售業總銷貨值有望加速至20%至25%，但她指出，本港有需要加大容量，例如酒店接待能力及中港貨車司機數目，以支持過夜旅客、內地和香港之間貿易。

內地下半年經濟增長受惠於基數效應

雖然花旗早前將中國今年經濟增長預測由6.1%下調至5.5%，雷智顏指出，下半年內地經濟有壓力，但仍料持續復甦，加上受惠於去年低基數效應，以及憧憬經濟刺激措施。

人民幣匯率方面，雷智顏認為，人民幣短期仍受壓，可見7.3元人民幣兌1美元水平，相信此水平可能維持約3個月，因為經濟面不是很好，在出口表現相對疲弱，而以國家發展角度，人民幣短期內沒需要有很強的表現，反而弱人民幣會有利內地政府調整經濟，令經濟相對有穩健發展。

她估計內地今年下半年將進一步將中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR）會再下調20點子，以及下調存款準備金率25點子。

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記者：胡學能