  • 32°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】花旗料下半年樓價轉跌6%　最優惠利率或再加0.25厘

宏觀解讀 15:02 2023/07/06

分享：

分享：

花旗發表下半年中港經濟及股市展望，花旗集團大中華區經濟師雷智顏預計，香港樓價下半年將轉跌6%，抵銷上半年所有升幅，全年樓價按年持平。她解釋，現時利率仍處於高水平，阻礙入市，加上香港經濟未見強勁，樓市缺乏長期正面因素。

在息口走向上，花旗認為，若美國於7、9月加息共0.5厘，加息周期將接近完結。基於認為今年第4季至明年首季美國經濟會有技術性衰退，因此料美國明年首季減息0.75厘。

港息方面，雷智顏認為港元拆息（HIBOR）年內會跟隨美國加息上升，今年底可達5.5厘水平，但因港元借貸需求不多，預計香港銀行最優惠利率（P）在今年餘下時間若加息亦只會跟一半，即約0.25厘，亦有機會分開兩次、每次0.125厘。

花旗料香港GDP今年增長4.5%

本港經濟方面，雷智顏預期香港今年全年經濟增長4.5%，指本港經濟受累內地復甦不平衡及外圍貿易疲弱等，但相信本港消費可持續復甦，全年零售業總銷貨值有望加速至20%至25%，但她指出，本港有需要加大容量，例如酒店接待能力及中港貨車司機數目，以支持過夜旅客、內地和香港之間貿易。

花旗：香港經濟現「K」型復甦，可見【下一頁】

內地下半年經濟增長受惠於基數效應

雖然花旗早前將中國今年經濟增長預測由6.1%下調至5.5%，雷智顏指出，下半年內地經濟有壓力，但仍料持續復甦，加上受惠於去年低基數效應，以及憧憬經濟刺激措施。

人民幣匯率方面，雷智顏認為，人民幣短期仍受壓，可見7.3元人民幣兌1美元水平，相信此水平可能維持約3個月，因為經濟面不是很好，在出口表現相對疲弱，而以國家發展角度，人民幣短期內沒需要有很強的表現，反而弱人民幣會有利內地政府調整經濟，令經濟相對有穩健發展。

她估計內地今年下半年將進一步將中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR）會再下調20點子，以及下調存款準備金率25點子。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【最優惠利率】東亞料儲局下月再加息　港銀最優惠利率勢隨加0.25厘　LPR下半年或再降

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
花旗銀行 MLF LPR 中期借貸便利 經濟 港元 加息 中國 美元 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜物管股】彩生活去年收益倒退58%　復牌曾大升三成後倒跌11%

下一篇文章

【美團3690】KeeTa推7月每周四至六免運費優惠　營運範圍已擴至荔枝角及大環鶴園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌逾500點　ATM跌1%至3%　小鵬逆市升3%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌逾500點　ATM跌1%至3%　小鵬逆市升3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款