Threads正式登場挑戰Twitter 朱克伯格：7小時內逾千萬人註冊

Meta（META）正式推出以文字為重點的新社交軟件Threads，旨在挑戰Twitter。

Meta行政總裁朱克伯格打算將Instagram的最佳元素與討論和想法分享的新平台相融合。Threads推出的時機剛好在Twitter擁有人馬斯克早前宣布Twitter的新限制措施之後。Twitter限制用戶每天查看的推文數量，招致許多用戶批評。

Threads允許用戶使用他們的Instagram用戶名創建賬戶，並與他們已經在該平台上關注的人聯繫。這意味Threads可直接從Instagram快速引入流量。根據朱克伯格，Threads在發布短短7個小時內，就已吸引超過1,000萬的註冊用戶。

投資者對Threads持樂觀態度，因為它與Instagram整合，Instagram擁有超過20億月度活躍用戶，可以提供一個內置的用戶群和廣告機會。

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Threads作為Twitter對手的成功將取決於它能否說服Instagram的相當一部分用戶群加入該平台。與此同時，在馬斯克的領導下，Twitter一直在努力解決價值下降、廣告商流失和內容審核爭議等問題。馬斯克與朱克伯格和Meta的持續糾紛似乎更多的是隱喻，而不是字面上的「籠鬥」。

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