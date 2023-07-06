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【大行報告】高盛：政治局會議料月內召開　中國投資者料重手刺激經濟機會低

宏觀解讀 15:45 2023/07/06

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【大行報告】高盛：政治局會議料月內召開　中國投資者料重手刺激經濟機會低

中共黨書記習近平領導的中央政治局傳統上會於7月舉行會議，議題包括商議下半年的經濟政策方向。高盛經濟學者團隊最新發表報告指，過去數日與境內客戶溝通後，引述他們大多不認為中央政治局會在月內公布重大政策寬鬆措施或結構性改革措施

高盛表示，該批客戶包括來自險企、公募基金、私募股權基金的資產經理。該行指出，即使外界關注地產市場和地區政府融資困難的問題，中國決策者目前仍在探索不同政策選項，不會在短期內公布結構改革措施。

7月份的政治局會議傳統上為下半年的經濟政策定下基調，投資者會留意會議的情況，尋找有關北京是否會採取強有力行動提振增長的線索。

高盛分析師表示，美國財政部長耶倫訪問中國是當地投資者最常詢問的話題之一，這些客戶還尋求有關中國長期增長潛力、房地產市場前景和中美關係的見解。

高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行，遭部分內地投資者斥「掀桌子」，可見【下一頁】

美財長耶倫預計今日下午4時半抵達北京，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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