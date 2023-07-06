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【內房發債】內地房企據報再醞釀發行中債增進擔保債券
股市 14:18 2023/07/06
時隔兩個月，由國有機構中債信用增進擔保公司的房企債據報有望再次啟動發行。外電引述消息人士指，新城控股（滬：601155）、中駿集團 （01966） 已計畫在銀行間市場發行擔保債。
消息指，中債信用增進上周曾開會審議新城控股的擔保申請。
對上一次由中債信用增進進行擔保的內房債便要數到碧桂園 （02007） 。碧桂園於5月初在銀行間發行了兩只由中債信用增進提供連帶責任保證的中期票據，合計募集資金17億元人民幣。另外，新希望五新實業集團也發行了8億元的擔保中票。
內房股周四（6日）隨大市下跌，融創 （01918） 跌5.1%，報1.31元，潤地 （01109） 跌4.3%，報32.3元，時代中國 （01233） 跌4.4%，報0.65元，富力 （02777） 跌3.9%，報1.23元，越秀地產 （00123） 、中梁 （02772） 、碧桂園及龍湖 （00960） 均跌逾3%。
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