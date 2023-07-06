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【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》　電動車價格戰終戰？

股市 13:51 2023/07/06

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【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》　電動車價格戰終戰？

特斯拉（Tesla，美：TSLA）今年初多次下調電動車價格，觸發內地多家車廠參與減價戰。最新，Tesla、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 等合共16家車廠，在中國汽車工業協會和有關部門見證下，今日於上海簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，第一項承諾就包括「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」。

為維護良好的汽車市場秩序，共同營造良好消費環境，積極穩定和促進汽車消費，特作出如下承諾：

一、堅持遵守行規行約，規範市場營銷活動，維護公平競爭秩序，不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序。

二、注重營銷宣傳方式方法，不誇大宣傳、不虛假宣傳，不為吸引眼球、增加獲客而對消費者進行誤導性宣傳。

三、發揚質量為先、品質為本的工匠精神，以高質量產品，高品質服務，滿足人民對美好生活的需求

四、弘揚社會主義核心價值觀念，積極履行社會責任，在穩增長強信心防風險等方面積極擔當，勇挑重擔，攜手為國民經濟增長作出重要貢獻。

參與的16家車廠包括一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉。

普遍汽車股今早股價先升後跌，比亞迪今早曾升2%，現跌0.5%。吉利汽車、長城汽車現跌約1.5%，小鵬汽車 （09868） 逆市再升1.7%。

Tesla中國本周下調Model S / Model X 現貨新車售價 減幅達4%，可見【下一頁】

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

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編輯：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 吉利汽車（00175） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015） 長城汽車（02333） 東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238）
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