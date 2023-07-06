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南韓兒科醫生短缺 低出生率成推手

環球社會熱點 13:44 2023/07/06

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南韓最新調查發現，當地受出生率低落等因素影響，兒科醫生數量及診所大幅減少。政府表示已察覺醫療系統的限制，正採取措施解決。

【日本核廢水】南韓人恐慌搶購鹽 上月食鹽價飆近3成 【下一頁】

南韓公共行政智庫首爾研究院最新統計指出，首爾兒科診所及醫院數目截至2022年時，過去5年內大幅減少12.5%，僅剩456間。精神科診所數目同期卻出現76.8%增長，麻醉中心亦上升41.2%。

多名兒科醫生透露，減少的基本原因之一為當地出生率低，加上保險系統未有相應改變，導致兒科資源不足，更多兒科醫生感無前途而決定離開。

但對當地家長而言，短缺威脅子女安全。有家長透露，最近到首爾市郊的一間醫院求診時，不止等候人龍甚長，輪候時間長達兩周，而且不少兒童更是正接受靜脈注射。

日媒指日本政府最快8月排放核廢水 南韓加強監測核輻射（第三版） 【下一頁】

有醫生指出，兒科保險費用未按近年出生率下降調整，導致收費過低成為問題。南韓兒科協會會長Lim Hyun-taek指出，外國醫院兒科即使每日只有20名病人，政府亦有足夠資金援助，但南韓兒科費用30年來無明顯調整。

Lim Hyun-taek表示，現時兒科每名患者收費約10美元（約77.8港元），每日平均需接待約80名小病人。反觀，澳洲兒科標準收費為335澳元（約1743港元），美國則是每小時208美元（約1,626港元）。

南韓保健福祉部數據顯示，2023年上半年各大醫院只能確保提供16.3%兒童病人兒科醫療服務，遠低於2013年時的97.4%。部門表明，已尋求方案解決供應不足。

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責任編輯：吳漢培

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