【中小企挑戰】女士買袋不需理由　針織品牌注入本土元素

▲ Hoopla創辦人兼設計師盧兆葦（Wayne）說，他們從一開始就主打袋飾，佔了產品的8成。（湯致遠攝）

女士最喜歡買手袋，有受訪市民直言「不需要任何原因，喜歡就買」，單價上萬也不肉赤，最重要是舒適、實用。有本地針織品牌亦看中女士喜歡買手袋的心理，店舖8成產品都以袋子為主，大玩本地元素，線上線下同時進攻，不單吸引本地客，連外地旅客都喜愛這港式懷舊風。

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家庭主婦Lily（下圖）表示，買手袋不需要任何理由，逛商場時看見喜歡就買，每年約買2至3次，通常會購買有牌子的，認為質量較有保證，價錢由1千至1萬元不等，「最重要是實用、舒服的」，她會選擇皮革，又或有塗層的布袋，「不容易變型，又可以用水清潔。」

OL婷婷約半年就會購買手袋1次，「可能是季節換款，又或有事情慶祝，如出糧、節日和生日等」，她多會選購輕奢侈品牌，價錢約在1千至4千元，「主要是質料好、返工可用的斯文款」，貴價手袋她會到實體店購買，較便宜的則不介意網購。

學生Adora（下圖）通常3個月至半年就買1次袋，「用厭了就會買新的，試過買了一個熒光粉紅色色的，只用了2、3次，但亦有些會用上1、2年」，她通常會買一些易襯的顏色，「如白色、黑色和啡色等，容易襯衫」，因為女孩子有很多東西要帶出街，故她不喜歡買細袋，每次消費由千多元起，「通常都會購買有牌子的，細緻位會做得更好」，本地沒有的歐美牌子，她則會上網購買。

袋子佔銷量7成

Hoopla專營針織產品，袋子、衣飾、生活及家居用品等等，種類多得叫人目眩，當中以孭袋佔了8成，創辦人兼設計師盧兆葦（Wayne）說，他們於2020年成立品牌，疫下減租3至4成，他們決定在荔枝角開實體店，「Hoopla裡面有個Loop字，代表針織中的線圈；這個字本身解作小朋友的拋圈圈遊戲，因為我們想做鮮艷開心的產品。」

針織給人的感覺很熱，在炎熱潮濕的香港夏日，可會影響銷路？「我們一開始的目標就很清晰，主要銷售日常用品，9成產品都是棉布，其餘1成為化纖，給人涼快的觸感」，現時品牌一年四季的銷量平穩，其中又以袋子銷量佔了7成，而疫後港人報復式旅行，針織行李牌飾亦佔了1成銷售。

▲ 產品注入了港式元素，如茶餐廳的「凍0T」袋子。（湯致遠攝）

疫下開業雖然平租，不過人流亦少得可憐，在最差的日子，每天人流只有單位數，「當時我們同步開設了網店，以社交平台宣傳」，他們趁機與顧客互動，詢問客人的需要，其中一個啟發是針織電話掛袋和電話繩，「坊間的電話繩大多採用圓形爬山繩，花款變化不大，主要是改變顏色，但我們的針織扁帶則可以編織圖案，突出客人的性格與喜好。」

著重本土元素

電話繩售約180元，雖比坊間有品牌的產品略為便宜，但對比內地網購還是貴了很多，「我們在產品注入了不少港式元素，內地沒有相近款式，所以銷量還是可以站穩，生意提升了2成。」現時實體店生意佔了85%，網店為15%，雖然後者佔比不高，但Wayne認為還需保留，「一來可以節省人手，二來也可以吸引跨區顧客。」

▲ 針織品可應用在時鐘上，突破想像空間。（歐陽佩攝）

的而且確，Hoopla的產品很著重本土元素，而且玩味十足，如富豪雪糕、舖頭鐵閘、紅白藍袋等二次創作，叫人會心微笑，「以前我是做貿易公司的，發現很多產品都會寫上英文，但卻沒有寫中文，所以創作時我們加入這些元素。」

開拓海外華人市場

做針織產品，品牌的3位設計師必須與內地的紙樣師傅溝通無間，否則就會浪費生產成本及時間，「我們都試過失敗的例子，例如織法太薄會影響袋形，不夠挺身，又試過立體圓形的設計做出來未如理想，最後要妥協做成平面圓形。」疫下遙距溝通倍加困難，現在Wayne會經常就造工的細緻位與師傅溝通，減低出錯機會。

▲ 小時候的孭帶以及雪糕車二次創作袋子。（歐陽佩攝）

未來發展方面，Wayne期望會發展更多針織品種類，如椅子套、行李帶等等，「這是我的情意結，希望能將舖頭打造成一個針織天地，讓別人知道針織的不同可能性」，此外品牌亦會開拓海外銷售，「現時我們已有日本代理，未來會增加英國及加拿大等市場，讓已移居的香港人都買到香港特色的產品。」

Wayne表示，現時他們有8成客人是本地人，15%是日本人，「日本人很受香港90年代電影影響，很喜歡香港的懷舊元素」，通關後遊客增多，今年2、3月生意額按年上升1至2成，他期望下半年再會上升2至3成。

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本報記者：歐陽佩

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