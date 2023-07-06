【視像會議】Zoom Rooms推「Intelligent Director」新功能　藉AI拉近混合會議團隊距離

▲ Intelligent Director的多鏡頭配置和視像AI技術，能為會議室內的所有與會者建構平等的會議體驗。（Zoom）

隨著混合工作成為新常態，企業亦需優化混合會議的質量，提升員工的參與體驗。視像會議平台Zoom宣布，旗下軟件Zoom Rooms推出「Intelligent Director」新功能，通過AI及多鏡頭模式，協助拉近混合會議團隊的距離。

【AI應用】Bing Chat將推「#nosearch」新功能 助提供更精準答案

Zoom表示，用戶在大型會議室使用單鏡頭舉行混合會議時，部分與會者或會被其他人遮擋。

為解決該痛點，Intelligent Director的多鏡頭配置和視像AI技術，則為會議室內的所有與會者建構平等的會議體驗，即使他們四處走動或轉頭，該功能亦能持續捕捉所有參與者，讓遙距參與的用戶夠清楚看見每個人的最佳畫面及角度。

【AI飲品】匈牙利推全球首款AI研發飲品 配方、包裝全由AI包辦

此外，Intelligent Director也是專門為中型以上的會議室設計，且能避免「保齡球球道效應」，透過使用多個鏡頭將Zoom Room中最多16名的與會者定格在畫面中，並透過Zoom AI自動選擇最佳的影像，讓與會者於畫廊模式中檢視。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：