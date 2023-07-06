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【大行報告】富瑞看好《逆水寒》收入貢獻　調高網易目標價

股市 12:47 2023/07/06

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【大行報告】富瑞看好《逆水寒》收入貢獻　調高網易目標價

富瑞發表最新報告分析騰訊 （00700） 、網易 （09999） 最新遊戲大作貢獻，並調高網易目標價。富瑞指出，網易手機遊戲《逆水寒（Justice）》、《巔峰極速 Racing Master》表現有驚喜，令該行上調今年和明年網易網絡遊戲收入預測，相當於按年增長12%和9%，目標價從174元升至181元，續予「買入」投資評級。

富瑞指出，《逆水寒》表現超出該行預期，自推出以來，一直維持在iOS應用商店下載排名前列，在收入排名榜大致維持在第2或第3位置，看好《逆水寒》可建立龐大玩家基礎和高付費比例，而不用太專注於每用戶每月平均收入（ARPU）。

另外，富瑞認為賽車遊戲《巔峰極速》同樣帶來驚喜，推出以來一直是iOS應用商店內，收入前5大遊戲之一。

富瑞：《VALORANT》將成騰訊PC遊戲組合核心

騰訊方面，富瑞認為，市場第三季會將焦點放在兩款電腦遊戲—射擊遊戲《VALORANT》、MMORPG《失落的方舟Lost Ark》，兩者分別於7月12日、20日在中國本地推出。該行指，騰訊將為《VALORANT》投資和創造遊戲生態3年，預計遊戲將成為騰訊個人電腦遊戲的核心大作之一，暫未擬大幅調整騰訊全年網絡遊戲收入預測，維持目標價470元、投資評級「買入」。

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編輯：麥德銘

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