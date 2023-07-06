洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起

北部都會區再有新盤正式出擊，泛海國際旗下洪水橋滙都I公布首張價單，提供125伙，實用面積介乎326至498平方呎，涵蓋一至三房戶型。發展商為買家提供最高達樓價14%的折扣優惠，折實入場價440.92萬元，折實平均呎價13,747元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，首批單位定價屬「北部都會區貼地價」，認為項目屬區內最大新盤，現時屬合適的推盤時機。定價參考過去同區單位成交價，並考慮周遭環境配套，如交通和民生配套等。

是次滙都I首批單位折實平均呎價13,747元，對比洪水橋上一個全新盤，即為長實旗下的#LYOS，項目於2021年10月推出首張價單，折實平均呎價15,503元，要低約11%。

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首張價單中提供26伙一房、96伙兩房、2伙三房，以及1個一房特色單位，以定價計算，總值約8.3億元。如計算最高的14%優惠，折實價由440.92萬至705.97萬元，折實呎價介乎12,688至15,082元。其中全數一房折實價低於500萬元，49伙兩房折實價低於600萬元。

發展商將於明天對外開放示範單位，並同步開始接受認購登記。視乎市場反應，料於下周公布加推的新部署。

翻查首張價單，入場單位為3座2樓A03室，實用面積326平方呎，一房間隔折實價440.92萬元，折實呎價13,525元。而呎價最低單位則為3座3樓B12室，實用面積449平方呎，兩房間隔，折實價569.7萬元，折實呎價12,688元。

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