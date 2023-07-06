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英加速鐵路服務現代化 未來3年關過千售票處

環球社會熱點 12:33 2023/07/06

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英國鐵路運輸集團Rail Delivery Group（RDG）周三（5日）宣布，為實現鐵路服務現代化，未來3年將會關閉多達超過1,000個仍在運作的售票處。

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RDG通知旗下員工，現時英格蘭繁忙車站中的1,007個多數售票處將在未來3年內關閉。售票處員工或更換至月台及大堂工作，以新身份繼續服務乘客。據悉，RDG不止希望實現服務現代化，更是因應政府削減成本的要求。

但決定引起工會不滿，擔心更多人員失業。英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會直言，決定是對鐵路工人﹑其家庭及大眾乘客「赤裸裸攻擊」。RMT亦批評RDG，公布前已下令遣散數百名員工，秘書長林奇（Mick Lynch）更指，決定與現代化無關，純粹RDG「想炒人」。

RDG行政總裁斯塔爾（Jacqueline Starr）表示，乘客購票模式已經改變，鐵路公司亦應跟隨變化。她指去年經售票處賣出的車票僅佔12%，而且幾乎所有售票處交易能在網上或自動售票機完成。

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斯塔爾稱裁減售票處將讓更多員工能夠親身與乘客直接面對面接觸及提供幫助，亦可提供更全面支援，如車程安排﹑尋找合適車票及協助行動不便人士使用車站服務。

RDG的關閉售票處方案於周三起開始接受公眾咨詢，為期3周。

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責任編輯：吳漢培

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