蘇黎世2023上半年度勇奪八個獎項　實現對ESG和創新的承諾 

蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世」）致力為持份者創造長遠價值，為環境和社區帶來正面影響，一直積極實施可持續發展原則，並持續為客戶開發更創新的產品 ，蘇黎世在 2023上半年獲得的八個獎項正好印證了這些承諾。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示：「我們很榮幸得到這些殊榮，表彰我們對ESG和對客戶的貢獻，亦認可了我們團隊的努力和堅毅，不時挖空心思，將可持續發展原則融入業務營運並開發創新產品，使我們在市場上脫穎而出。作為第一家參與《 巴黎協定 》的保險公司，更取得 MSCI 最高的 ESG 評級 AAA，蘇黎世能自豪地向大家展示我們對承諾的實踐。」

▲ （由左起）蘇黎世保險（香港）高級核保經理金艾詩、人壽保險業務產品研發部總監蔡志康、策略及計劃主管及可持續發展官黃力慈分別接受旅遊保險、投連險及ESG相關獎項。

投資相連壽險先驅 促進負責任投資

作為本港投資相連壽險（投連險）的先驅和市場領導者之一，蘇黎世以產品的創意引以為傲，除了協助客戶將財富代代傳承，更為客戶的負責任投資屢獻新猷。蘇黎世已為旗下最近的投連險產品大幅增加以ESG （環境、社會及管治基金）為目標或策略的投資選項至 34個，為本港保險市場上最多ESG投資選項的公司。 蘇黎世的投連險產品表現出色，在 2023 上半年榮獲四個獎項，包括：

• 《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎2023 - 人壽及財富管理卓越大獎

• 新城財經台「大灣區保險業大獎2023－香港站」- 傑出投資相連人壽產品獎

• 《明報》卓越財經大獎2023 - 卓越投資相連壽險產品大獎

• 《指標》財富管理大獎2022 - 投資相連壽險計劃（同級最佳）

市場首創旅行保險 應對新冠肺炎帶來的挑戰



蘇黎世很高興榮獲 《明報》卓越財經大獎2023 頒發的「卓越旅遊保險產品大獎」，表揚蘇黎世嶄新、以客為本和善於應變的旅遊保險策略。去年七月，蘇黎世是市場上首家推出全新旅遊保險產品的保險公司，迅速應對客戶對新冠肺炎保障的激增需求。此行業成就印證了蘇黎世對創新的追求，以及提供切合不同客戶需要的產品和服務的承諾。

ESG及可持續發展 走在最前引領業界



蘇黎世保險集團矢志成為世界上最負責任和具影響力的企業之一，目標在 2030 年在實現營運淨零排放。在香港，蘇黎世不斷突破 ESG 和可持續發展的界限，並在2023上半年獲三個著名獎項：

• 《明報》卓越財經大獎2023 - 卓越可持續發展表現大獎

• 《指標》財富管理大獎2022 - 傑岀負責任保險公司大奬

• 香港社會服務聯會 - 20年Plus「商界展關懷」標誌 2022/2023

這些嘉許證明了蘇黎世於可持續發展方面的商業實踐和產品創新的努力，更鼓勵公司繼續突破極限，以造福地球、客戶、員工和社會。

[1]截至 2023 年 5 月 15 日的比較結果



（特約）