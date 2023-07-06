掌握AI發展機遇　投資硬件及雲計算

人工智能（AI）正以前所未見的速度普及，目前或已處於下一個科技時代的轉捩點。生成式人工智能及大型語言模型，為目前AI熱潮的焦點所在，此或將為新一代科技創新奠定基礎，要把握這個有如智能電話普及的AI重要性並駕齊驅的時刻，不妨投資於用以煉成AI模型的鐵鎬鐵鏟，如雲計算及硬件等可預視的贏家。

AI已存在數十年，為何至今方有望如智能電話般成為開創新一代科技的基礎？這基於人工智能是個廣泛的概念，泛指AI程式表現得像人類，包括機器學習及深度學習。最近AI於深度學習領域上的突破，促使生成式人工智能及大型語言模型急速進化，成為人工智能普及化的契機。深度學習指AI程式接收新數據後，可透過已訓練的深度神經網絡自行推斷出答案，或作出相應反饋，如生成圖像。此類AI工具用途廣泛，且易於使用，得以迅速普及，如「ChatGPT」推出僅兩個月活躍用戶便突破1億人，遠超「Facebook」需時四年半。

人工智能存在局限性，包括政府監管及AI模型的本質屬統計性，而非確定性，這使AI的訓練並非「理解」正確答案，而是歸納已有數據，從中尋求最大的統計契合度，產生最「像」正確答案的答案，導致生成式AI程式有時會產生不完整，或完全錯誤的答案，此情況被稱為AI「幻覺」（Hallucination）。

然而，當人工智能模型愈來愈大，且愈趨複雜，模型會突然以出乎意料的方式發展出更通用的能力。有研究顯示，專門針對語言任務訓練的AI模型一旦達到一定規模，便會突然衍生包括算術、修辭、跨多種自然語言理解等能力，以致近年AI可於公開考試展現出色表現。

科技發展本念為嘗試以更少資源帶來更多成果。目前大部分研究認為，AI可替代勞動力，提升生產效率及推動科技創新，並預期AI能夠每年提升環球經濟增長1%至2%。從投資角度，AI可助企業降低工資成本，從而提升利率潤。參考過往歷史，股份利潤率愈高，估值亦愈高。

市場已視AI為重要的長線增長主題之一，要把握AI發展的機遇，判別贏家為關鍵。富達根據現階段AI的局限性，嘗試以準確性及流暢性作為分析框架，發現AI應用程式在創意產業的匹配度較高，基於行業對準確性要求不高，但要求高流暢性，AI發展風險相對較低，反觀於醫療等需要高準確度，較低流暢性的行業，AI發展風險偏高。

AI應用程式仍處於發展初期，要預測優勝者難度甚高。當下相對較易預估的AI時代贏家，為用以煉成AI模型的鐵鎬及鐵鏟，由於訓練更大、更複雜的AI模型需更龐大的計算能力，意味需要投入更高的成本於支持AI運算的雲計算，以及專業硬件，如圖形處理器（GPU）等，投資者可留意當中具領先技術的企業，以掌握先機。

責任編輯︰梁浩碩