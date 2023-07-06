▲ 【下半年展望】晨星：美股科技股被高估、屬獲利時機 推薦價值股

美股上半年造好，主要由數隻大型科技股推動。晨星認為，美股公允值較該行估算仍有5%折讓，但認為科技股已高估，是獲利時機，投資應由增長股換馬至價值股。同時，該行預期7月為今個加息周期內最後一次加息，並估計儲局將在明年起進取減息。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，基於增長股已經大漲，接近公允值，認為應調整投資組合，現時「低配」增長股及核心股，並轉為「高配」價值股，例如銀行及金融服務行出現投資機會。同時，晨星亦轉為「低配」大型股，認為中型股及小型股更具吸引力。

Dave Sekera指，雖然通訊板塊亦升約3成，但仍被低估。而今年跑輸大市的能源股則變得更為吸引。

晨星：美國7月最後一次加息 2024年或大舉減息

他又指，市場將受到經濟放緩而挑戰，預期經濟仍具韌性，但增速將在第三季度開始逐步放緩，直至2024年首季度觸底。他續指，增長放緩可能會給盈利增長帶來壓力，不利市場情緒，不過相信任何拋售可能較2022年輕。

晨星預期今年美國經濟實際GDP增長為1.6%，明年為1.1%。晨星預期經濟有3成機會陷入溫和衰退。

另外，由於通脹仍較儲局預期熾熱，晨星預期儲局會在7月加息25點子，為加息周期內的最後一次。

晨星對減息預期進取，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell指，預期儲局將在 2024年及 2025年大幅下調聯邦基金利率，主因對衰退的恐懼，並認為需要降低抵押貸款利率才能扭轉房地產市場低迷的局面。晨星料到2025年中期，聯邦基金利率將降至 1.5% 左右，較市場預期約3.5% 為低。

隨供應限制正在緩解，儲局加息也拉低了需求，該行預期今年通脹將回落至3.6%，明年達1.9%，回落速度較市場預期快。

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記者：袁諾曦