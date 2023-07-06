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【中國經濟】人行據報要求銀行收緊自貿區債券投資　變相限制城投公司融資

股市 12:17 2023/07/06

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【中國經濟】人行據報要求銀行收緊自貿區債券投資　變相限制城投公司融資

《彭博》引述知情人士指，人行於5月對商業銀行進行窗口指導，要求銀行停止購買在上海自貿區沒有實際業務的發行人發行的自貿區債券，旨在對這一快速發展的市場加強監管，限制在自貿區無序發債的情況，此舉料影響部分借道自貿區融資的中國城投公司。

彭博社匯編的數據顯示，今年上半年自貿區債券發行規模逾850億元人民幣，創歷年同期紀錄高位，而地方政府融資平台正是自貿區債券的主要發行主體。彭博數據顯示，6月16日以後即沒有任何一筆自貿區債定價。

報道指，雖然此舉並非專門針對城投公司，但客觀上將遏制較低評級的地方政府融資平台通過在自貿區發債無序融資。銀行如對此類債券的投資受限，意味著城投公司將被迫另尋籌資管道。

為推動人民幣國際化和推動上海的國際金融中心地位，中國2016年在上海自貿區推出首隻自貿區債券，但這一市場直到去年下半年才隨著城投公司的發行增多而規模急劇擴大。這類債券屬於離岸市場債，發債程序和其他離岸債類似，亦需要得到國家發改委的批准。

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編輯：姚卓然

中國市場 自貿區 上海 債券 經濟 中國人民銀行
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