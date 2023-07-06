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【AI應用】Bing Chat將推「#nosearch」新功能　助提供更精準答案

科技 15:30 2023/07/06

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「#nosearch」功能可解決一些網絡搜索不必要或無效的情況，讓用戶能夠快速獲取關鍵查詢或參考訊息。（資料圖片）

微軟（Microsoft）向全球用戶開放AI工具Bing Chat後，愈來愈多人都能體驗AI功能，甚至視它為ChatGPT的替代品。微軟Bing行政總裁Mikhail Parakhin日前透露，Bing Chat將推出「#nosearch」新功能，能協助提供更精準的答案。

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Mikhail Parakhin在Twitter上表示，利用「#nosearch」功能，用戶可以指示Bing Chat 不依賴互聯網的海量訊息來回答問題，而是提供更精確、更相關的訊息，符合用戶的偏好和需求。

此外，該功能也可解決一些網絡搜索不必要或無效的情況，讓用戶能夠快速獲取關鍵查詢或參考訊息，節省瀏覽可能無關的搜索結果的時間。

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他提到，Bing最近對內部對話系統進行了全面修正，使處理第一個詞語的時間縮短了25%，這將減少某些聊天回復中的延遲峰值。另外，該公司還計畫擴大圖像生成工具Bing Image Creator 的可用範圍，包括支援在Skype對話中生成圖片。

責任編輯：陳卓賢

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