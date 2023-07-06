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【數據點睇】國內上半年經濟數據前瞻 第二季GDP增幅料達7%

股樓投資 11:45 2023/07/06

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民生銀行發表報告指，中國第二季經濟繼續保持平穩復甦，在去年第二季基數偏低的影響下，預計按年增速將達到年內高點，單季按年增長7%左右，上半年按年增長5.9%。分產業看，預計餐飲住宿、交通運輸、批發零售、商務租賃、信息軟件服務業等第三產業將呈現較快增長，但工業、建築業與房地產業增速仍將保持低位，農林漁牧、金融業表現相對穩健。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

由外圍環境看，全球經濟復甦動能逐漸放緩，美、歐、英等發達國家仍未結束加息進程，美國債務上限談判和銀行業危機、部分歐洲國家的罷工與騷亂等事件持續對經濟產生擾動，中國面臨的外部環境困難增多，導致5月份以來出口面臨較大下行壓力。

從國內形勢分析，該行表示經濟延續恢復勢頭，主要表現在綫下接觸性服務業和傳統消費需求釋放，4、5月份中國消費均保持雙位數以上增速，特別是餐飲服務在去年低基數影響下保持高增長。不過居民就業與收入面臨壓力，對未來的信心有待提升等因素，導致手機、汽車、居住類耐用消費品的表現不及預期。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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從投資看，在前期積壓需求釋放完畢之後，居民部門加槓桿意願不足，房地產開發投資增速持續回落。此外，民間投資、製造業投資、基建投資增速也出現整體下行。

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責任編輯：林衛

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