【券商點睇】全年出貨目標有望完成 舜宇光學Q3旺季為轉勢關鍵

國信證券指出，在近日舉行的投資者日活動中，舜宇光學（02382）將2023 年全球、中國智能手機出貨增速預期下調至-6.3%和-5.1%，以反應當前較弱的宏觀環境，但維持了公司出貨量指引，即手機鏡頭、攝像模組出貨量按年增長 5%，汽車鏡頭出貨量按年增長 15%。

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該行認為，盡管公司上半年出貨預期完成率不高，但仍有機會完成全年增長指引。 隨着疫情對生產生活的影響減退， 公司月出貨量曲綫趨近於疫情前的 2018至2019 年，而當時首5個月出貨量佔全年比例約為 35%。 由於第三季是傳統手機廠商備貨的旺季，市場已有部分廠商增加訂單以補充庫存，舜宇有望借機扭轉頹勢。

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另一方面，蘋果發布的Vision Pro有望成為業界新的標桿。舜宇光學在AR/VR方面擁有全面的技術儲備，包括能夠生產大部分的XR鏡頭。隨着AR/VR終端和各種機器人在未來蓬勃發展，公司有望受益於的該市場規模的持續增長，給予「買入」 評級。

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責任編輯：林衛