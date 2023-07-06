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【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌 金管局昨貼現窗操作創逾1個月高
宏觀解讀 11:35 2023/07/06
銀行上半年結之後，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續處於高位，即本地銀行流動性偏緊，據香港銀行公會公布最新港元利息結算率，7月6日全數到期日的HIBOR都處於5厘以上，為6月23日以來首次。隔夜HIBOR單日下跌6.9基點，報5.41429厘，為唯一拆息回落的HIBOR到期日。
與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR 單日回升7.7基點，報5.04405厘。
|到期日
|港元利息結算率
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.41429
|-0.06928
|1 星期
|5.17310
|+0.14322
|2 星期
|5.13304
|+0.11298
|1 個月
|5.04405
|+0.07726
|2 個月
|5.03476
|+0.06797
|3 個月
|5.04685
|+0.06483
|6 個月
|5.05696
|+0.05839
|12 個月
|5.06964
|+0.06297
銀行同業拆借水緊下，部分銀行近日轉向金管局使用「貼現窗」安排。據金管局昨傍晚公布資料，該局周三（5日）從貼現窗釋放31.03億元流動性，是繼5月29日的37.65億元後，另一次大額投放。
銀行界拆解HIBOR半年結後依然高企原因，可見【下一頁】
何謂基本利率？貼現窗？可見【財經小知識】
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編輯：麥德銘
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