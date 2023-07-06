【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌　金管局昨貼現窗操作創逾1個月高

▲ 【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌

銀行上半年結之後，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續處於高位，即本地銀行流動性偏緊，據香港銀行公會公布最新港元利息結算率，7月6日全數到期日的HIBOR都處於5厘以上，為6月23日以來首次。隔夜HIBOR單日下跌6.9基點，報5.41429厘，為唯一拆息回落的HIBOR到期日。

與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR 單日回升7.7基點，報5.04405厘。

到期日 港元利息結算率 單日變幅（厘） 隔夜 5.41429 -0.06928 1 星期 5.17310 +0.14322 2 星期 5.13304 +0.11298 1 個月 5.04405 +0.07726 2 個月 5.03476 +0.06797 3 個月 5.04685 +0.06483 6 個月 5.05696 +0.05839 12 個月 5.06964 +0.06297

銀行同業拆借水緊下，部分銀行近日轉向金管局使用「貼現窗」安排。據金管局昨傍晚公布資料，該局周三（5日）從貼現窗釋放31.03億元流動性，是繼5月29日的37.65億元後，另一次大額投放。

相關文章：

【Hibor】港元隔夜拆息升至近5.37厘 高於新美元拆息

【港元拆息】隔夜HIBOR回落0.65厘、企5厘以上 滙豐廖宜建：香港毋須搶先美國加息

編輯：麥德銘

3