2023年亞洲企業社會責任獎表彰78亞洲企業為ESG推動先鋒

每年亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards) 6月30日晚上在柬蒲寨金邊舉行「2023年亞洲企業社會責任獎」頒獎典禮,共表彰了78個企業/單位。

「亞洲企業社會責任獎」是由亞洲企業商會(Enterprise Asia)所舉辦,10多年來,亞洲企業社會責任獎涵蓋了超過3千個ESG項目,為永續努力不懈的企業和組織提供一個展示平台,藉此提供其應得認可,最終激勵更多企業將可持續商業實踐融入其商業戰略中。亞洲企業商會曾立基在歡迎致辭中表示,「真正的永續惟有在從企業營運中不斷地培育變革因子,這些因子也會在支持和孕育的環境中茁壯成長。他並勉勵在場企業領袖,我們的責任是去型塑一種鼓勵和賦權這些變革因子茁壯成長的文化,讓新一代領導者能從此文化中不斷前進,進而挑戰傳統智慧,打破過時的做法,邁向永續商業模式。

自2011年以來,亞洲企業社會責任獎持續表彰來自各行各業,在社會公益發展、人力投資、健康衛生推廣、綠色領導、公司治理、循環經濟領導、企業永續報告和負責任企業領導等各領域中表現突出的企業。今年,來自19個國家的300多個專案,在影響力、有效性和涵蓋率及永續性等3大指標中,經歷了為期5個月嚴格評審過程,最後有115項永續計畫案獲得評審團青睞。

其中,負責任企業領袖類別所表彰的是有負責任的企業精神,積極推動永續實踐,並將永續目標制度化到其商業策略中的企業領袖。獲獎者包括來自台灣的台灣中油董事長李順欽、玉山銀行董事長黃男州和永豐金控董事長陳思寬,以及泰國政府儲蓄銀行總裁兼首席執行官Vitai Ratanakorn 。

在綠色領導類別中,其中獲獎企業包括台灣歐萊雅和菲律賓WATSONS PERSONAL CARE STORES PHILIPPINES, INC.;在循環經濟領導類別,獲獎企業包括台灣福壽實業股份有限公司和新加坡HP INC;在企業治理類別,獲獎企業則有台灣永豐金控和菲律賓PHILIPPINE NATIONAL BANK;於企業永續報告類別,則有馬來西亞EUPE CORPORATION BERHAD、台灣佳世達科技股份有限公司和泰國S&P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED;在社會公益發展類別,獲獎企業則有新加坡ADVANCED MICRO DEVICES (SINGAPORE) PTE LTD、泰國PORT AUTHORITY OF THAILAND、印度尼西亞PERTAMINA PATRA NIAGA DPPU SEPINGGAN和日本TAU CORPORATION。

在亞洲企業社會責任獎頒獎晚宴前,主辦單位也於6月30日舉辦「2023年國際企業社會責任及永續發展峰會」(ICS Summit),這場峰會也是2020年疫情以來的第一次實體峰會,邀來自19個國家的300多位高階主管、商業領袖和企業社會責任實踐者與會,並以「永續就是最大的平權者」為主題,探討各產業如何藉由自身優勢,善用永續驅動企業成長和並為更美好世界作出頁獻。

企業亞洲主席丹斯里馮鎮安博士在峰會開幕式上表示,永續為打造一個公平競爭平台提供了一個絕佳機會,在此所有企業,無論大小規模,都有機會為更美好的世界做出貢獻。這是我們共同的責任,要把握這個機會,共同合作,相互激勵。

今年演說貴賓還包括:Hoi Ping Ventures Hong Kong總裁Alexandra Tracy;Smart Axiata企業事務部主管CHEM Srey Oeun;莫斯科地區出口中心主任Alexander Khanykov博士;KPMG亞太區ESG主管Niven Huang博士;Advanced Sustainability Institute(ASI)主席Puthearath CHAN博士;Phu Rieng Kratie Amphivath和Dau Tu Saigon Bihn Phouc首席執行官Eugene Kraamwinkel;Prince Foundation企業社會責任高級經理Hon Yan Ting,Zuellig Pharma企業事務副總裁Jean-Gaetan Guillemaud,Mekhala Communications管理合夥人Kounila Keo,A21 Cambodia國家經理Kristen Scharf,Credit Bureau(Cambodia)有限公司首席執行官Oeur Sothearoath,EuroCham Cambodia負責商業中心協調員Sara Monti,Brixie Group首席執行官兼柬埔寨金融與技術協會董事會成員Tomas Pokorny。

