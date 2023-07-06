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【人工智能】ChatGPT上月網站月流量和獨立訪客量　自去年11月推出以來首次下跌

股市 11:19 2023/07/06

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【人工智能】ChatGPT上月網站月流量和獨立訪客量　自去年11月推出以來首次下跌

人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT自去年11月推出以來廣受市場歡迎，但據分析公司Similarweb的數據顯示，ChatGPT於6月份的網站月流量和獨立訪客量均首次下跌，其中ChatGPT網站的桌面及手機流量按月下跌5.7%，訪客花費在網站的時間亦下降8.5%。

ChatGPT新鮮感減退

Similarweb表示，ChatGPT網站流量減少標誌市場對這款聊天機器人的新鮮感減退，但RBC Capital Markets分析師Rishi Jaluria則認為，數據表明市場對實時訊息的生成式AI需求有所增加。

ChatGPT的母公司OpenAI未有評論。

ChatGPT面世後，引發從寫作以致編碼等日常工作中，都會使用生成式AI的熱潮，而今年1月ChatGPT的活躍用戶已達至1億人，為歷來增長最快的消費者應用程式，目前月訪客量逾15億人，為全球排名前20大的網站之一。

現時微軟（美：MSFT）搜尋引擎Bing向用戶免費提供由OpenAI支持的聊天機器人。

ET財智Talk
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編輯：陳韻妍

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