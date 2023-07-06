  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心 

科技 12:15 2023/07/06

分享：

分享：

荷蘭政府表示，從2024年1月1日起，荷蘭課堂上將基本上禁止使用手機、平板電腦和智能手錶。（法新社）

智能手機是日常生活的常用工具，無論是上班族抑或是學生，很多時都會機不離手。但荷蘭政府日前就宣布，將於明年起在當地學校教室禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，以減少學生上課分心，提升他們的專注力。

【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景

荷蘭政府表示，從2024年1月1日起，荷蘭課堂上將基本上禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，只有特殊情況下，例如學習數碼技能、出於醫療原因或殘疾人士的需要，才允許使用這些設備。

荷蘭教育部長Robbert Dijkgraaf表示：「雖然手機已與生活密不可分，但它們是不屬於教室。學生需要能夠集中注意力，然後好好學習，但科學研究已證明使用手機會干擾學習，因此我們需要保護學生免受影響。」 

【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金

這項禁令是荷蘭教育部、學校和相關組織之間達成協議的結果，惟學校可以利用自己的方式來實施禁令，但如果到2024年夏天之前禁令成效不明顯，將會以法律規定來強制執行。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武
2023/07/04
【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
2023/07/05
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
【Twitter之亂】Twitter稱限制用戶瀏覽數量　僅為確保用戶群體真實性
2023/07/05
【Twitter之亂】Twitter稱限制用戶瀏覽數量　僅為確保用戶群體真實性
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行
2023/07/05
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行

你可能感興趣

【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武
20:30 2023/07/04
【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
11:05 2023/07/05
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
【Twitter之亂】Twitter稱限制用戶瀏覽數量　僅為確保用戶群體真實性
12:10 2023/07/05
【Twitter之亂】Twitter稱限制用戶瀏覽數量　僅為確保用戶群體真實性
人工智能 智能手機 兒童健康 小學 手機Apps 大學 中小學教育 科技產品 幼稚園 中學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
【AI訓練】Google更新私隱政策　允許採用公共數據訓練AI模型
【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里
【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里
【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款