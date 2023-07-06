【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心 

▲ 荷蘭政府表示，從2024年1月1日起，荷蘭課堂上將基本上禁止使用手機、平板電腦和智能手錶。（法新社）

智能手機是日常生活的常用工具，無論是上班族抑或是學生，很多時都會機不離手。但荷蘭政府日前就宣布，將於明年起在當地學校教室禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，以減少學生上課分心，提升他們的專注力。

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荷蘭政府表示，從2024年1月1日起，荷蘭課堂上將基本上禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，只有特殊情況下，例如學習數碼技能、出於醫療原因或殘疾人士的需要，才允許使用這些設備。

荷蘭教育部長Robbert Dijkgraaf表示：「雖然手機已與生活密不可分，但它們是不屬於教室。學生需要能夠集中注意力，然後好好學習，但科學研究已證明使用手機會干擾學習，因此我們需要保護學生免受影響。」

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這項禁令是荷蘭教育部、學校和相關組織之間達成協議的結果，惟學校可以利用自己的方式來實施禁令，但如果到2024年夏天之前禁令成效不明顯，將會以法律規定來強制執行。

責任編輯：陳卓賢

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