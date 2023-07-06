  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會：中國將有強大AI能力　　預告年底實現全自動駕駛

新經濟追蹤 10:51 2023/07/06

分享：

分享：

【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會　預告年底實現全自動駕駛、中國將有強AI能力

特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk），以視像形式出席上海舉行的2023世界人工智能大會（WAIC）開幕禮。馬斯克表示，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年底就會實現全面自動駕駛，而Tesla樂意與汽車製造商分享自動駕駛技術和授權。

他也補充，自己過去曾作不少類似預測，結果卻未如預期，但認為自己今次預測可以比較接近。

「中國下定決心就一定能做好」

雖然中國發展AI面對美國為首的半導體技術出口限制，馬斯克繼續向中國發展「送高帽」，相信中國會有很強的AI能力。

中國一旦下定決心做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智能。

他又表示，生成式人工智能出現後，對人類文明有很深刻的作用和影響，隨著數碼運算能力的爆炸式增長，機械運算能力相對於人類運算能力的比例不斷擴大，即機械和人類的算力差距正拉闊。

網易丁磊：首要任務是用最快速度探索AI大模型的創新應用，可見【下一頁】

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【人工智能】三大中資互聯網舵手舉杯高談AI　張勇、李彥宏、周鴻禕說了甚麼？

【AI大戰】馬斯克臨時限制Twitter用戶睇文量 　防「系統操縱」及「極端數據存取」

開啟hket App，閱讀全文
美股 人工智能 上海 自動駕駛 馬斯克 Tesla 網易－S（09999）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款