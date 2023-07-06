【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會：中國將有強大AI能力　　預告年底實現全自動駕駛

▲ 【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會 預告年底實現全自動駕駛、中國將有強AI能力

特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk），以視像形式出席上海舉行的2023世界人工智能大會（WAIC）開幕禮。馬斯克表示，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年底就會實現全面自動駕駛，而Tesla樂意與汽車製造商分享自動駕駛技術和授權。

他也補充，自己過去曾作不少類似預測，結果卻未如預期，但認為自己今次預測可以比較接近。

「中國下定決心就一定能做好」

雖然中國發展AI面對美國為首的半導體技術出口限制，馬斯克繼續向中國發展「送高帽」，相信中國會有很強的AI能力。

中國一旦下定決心做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智能。

他又表示，生成式人工智能出現後，對人類文明有很深刻的作用和影響，隨著數碼運算能力的爆炸式增長，機械運算能力相對於人類運算能力的比例不斷擴大，即機械和人類的算力差距正拉闊。

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