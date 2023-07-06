▲ 【香港經濟】花旗：香港經濟現「K」型復甦 低基數效應及科網周期觸底將帶動貿易復甦、全年經濟增4.5%

香港經濟上半年逐步恢復增長，花旗指，隨內地經濟延續「K」型復甦，香港經濟亦出現類似的「K」型復甦，即上半年消費復甦強勁，但貿易復甦力度較弱。據高頻經濟數據顯示，有關趨勢於第二季仍然存在，但在基數效應及科網周期觸底支持下，下半年貿易或會有改善跡象。

香港需要加大其運輸能力

市場短期對中國復甦實力的憂慮仍然存在，但相信香港的投資信心已逐步復甦，而且若香港在解決了一些現行的瓶頸問題後，再次發揮超級聯繫人的角色，相信香港的機遇會更大。

現時最迫切的是香港需要加大其運輸能力，無論是航運或跨境運輸，均要大幅提高，綜合來甪，預期香港下半年經濟增長會由上半年的2.8%，加快至6.1%，全年經濟增長4.5%。

中線港息將高於美息

花旗估計，香港政府下半年的政策施政集中於吸引人才及勞動力，以及加強與離岸合作夥伴及大灣區城市的合作，公眾焦點也會轉移至10月的施政報告，尋求更多關於大型基建計劃及大灣區聯繫的細節。

港美息差方面，花旗預期，港美息差將會觸底，而中國經濟潛在重大發展將帶動香港股市新一輪的活動，而第四季的季節性資金需求亦會令港元需求再次上升，故此中線港息將高於美息。

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編輯：陳韻妍