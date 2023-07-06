▲ 【網易9999】網易丁磊：首要任務是用最快速度探索AI大模型的創新應用

網易 （09999） 在2023世界人工智能大會（WAIC）上，首次亮相網易多款人工智能大模型落地產品。公司行政總裁丁磊表示，用最快的速度探索AI 大模型的創新、應用，是網易的首要任務。

公司亦發布自研圖片生成模型「丹青」，只需輸入作品關鍵詞、選擇不同繪畫風格，即可生成繪畫作品。它是網易伏羲自研的圖文生成模型，基於原生中文語料數據及網易自有圖片數據訓練，為100%的國產中文大模型。

網易AI大模型正在加速覆蓋百餘個產業應用場景，其中，網易伏羲有靈眾包平台今年將為10萬人提供AI新職業，包含挖掘機遠程駕駛員、AI繪畫師、AI表情綁定師等人機協作的就業崗位。網易稱，今年平台將幫10萬人提供人機協作的就業機會，平台還會根據求職者的用戶畫像，提供針對性的培訓。

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編輯：姚卓然