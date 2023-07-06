  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易9999】網易丁磊：首要任務是用最快速度探索AI大模型的創新應用

股市 10:40 2023/07/06

分享：

分享：

【網易9999】網易丁磊：首要任務是用最快速度探索AI大模型的創新應用

網易 （09999） 在2023世界人工智能大會（WAIC）上，首次亮相網易多款人工智能大模型落地產品。公司行政總裁丁磊表示，用最快的速度探索AI 大模型的創新、應用，是網易的首要任務。

公司亦發布自研圖片生成模型「丹青」，只需輸入作品關鍵詞、選擇不同繪畫風格，即可生成繪畫作品。它是網易伏羲自研的圖文生成模型，基於原生中文語料數據及網易自有圖片數據訓練，為100%的國產中文大模型。

網易AI大模型正在加速覆蓋百餘個產業應用場景，其中，網易伏羲有靈眾包平台今年將為10萬人提供AI新職業，包含挖掘機遠程駕駛員、AI繪畫師、AI表情綁定師等人機協作的就業崗位。網易稱，今年平台將幫10萬人提供人機協作的就業機會，平台還會根據求職者的用戶畫像，提供針對性的培訓。

相關文章：

【大行報告｜遊戲版號】網易跌逾1%　大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

【遊戲版號】內地6月批出89款遊戲版號　網易、騰訊、中手游上榜

【美團3690】王慧文AGI「光年之外」A輪融資突還原　美團逾2億美元急「接手」

編輯：姚卓然

港股 數碼轉型 雲端 科技產品 美股 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 丁磊 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】花旗：香港經濟現「K」型復甦　低基數效應及科網周期觸底將帶動貿易復甦、全年經濟增4.5%

下一篇文章

【ET開市直擊】晶片戰升級影響多大 內銀股遭降目標價怎部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦　後續旅程將是這個中亞國家？
【大行報告｜939】高盛籲沽工行農行、買郵儲行 一文睇清內銀股最新評級目標價
【大行報告｜939】高盛籲沽工行農行、買郵儲行 一文睇清內銀股最新評級目標價
【美股收市】儲局幾乎所有官員料年內將多次加息 道指跌129點 債息升破3.9厘
【美股收市】儲局幾乎所有官員料年內將多次加息 道指跌129點 債息升破3.9厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款