【Twitter轉會潮】Meta新平台「Threads」正式上線　允許匯入IG賬號用戶資料

▲ Threads能支援最多500個字符長度的帖文，同時支援照片、連結、和長達5分鐘的影片等常見內容形式。（法新社）

Meta今（6日）推出的新社交平台「Threads」，一如外界所料，功能和Twitter十分相似，例如可透過文字發帖文，點讚、評論和分享等，更可從Instagram（IG） 匯入現有的用戶資料，包括帳戶名稱和粉絲名單。

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Meta表示，Threads能支援最多500個字符長度的帖文，同時支援照片、連結、和長達5分鐘的影片等常見內容形式。此外，用戶可將Threads和IG進行關聯，把後者的個人資訊迅速轉到Threads中，並可選擇關注他們在IG上關注的用戶。

和IG一樣，用戶也可通過點擊菜單取消關注、隱藏、限制或報告Threads上的個人資料。

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Meta指出，Threads是採用去中心化技術，沒有使用任何數據來追踪其他公司擁有的網站和應用程式上的用戶，意味這會比Twitter、Facebook和IG帶來更高的私隱安全度。

責任編輯：陳卓賢

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