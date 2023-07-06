【俄烏戰爭】澤連斯基早想反攻 怨軍援未及時運抵

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（5日）受訪時透露，烏國亦想提早對俄軍發動反攻，但奈何所需軍備一直未能及時抵達。

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澤連斯基在美國有線新聞網絡（CNN）訪問中表明，十分感謝美國及其他盟友的援助與支持，惟亦向他們透露，烏軍想更早開始反攻，只是礙於武器問題才推遲。

澤連斯基稱烏方深知反攻推遲下，軍隊進度將會緩慢，狀況更不利烏軍。他指押後攻勢變相讓俄軍有更多時間部署，烏克蘭領土妁被埋下更多地雷及設立防線。

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同時，澤連斯基再次呼籲盟友，向烏克蘭援助更先進武器，包括美國的F-16戰機。他稱部分戰區在缺乏足夠及相應武器下根本難以反攻，不可能大幅投入人員脆弱地面對俄軍導彈攻擊。

至於早前俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變事件，澤連斯基認為俄總統普京（Vladimir Putin）將試圖更集中權力及團結社會。他亦透露有情報指俄國社會對普京的支持度只有一半，暗指對方勢力愈來愈弱。

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責任編輯：吳漢培