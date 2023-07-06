【加密貨幣】貝萊德芬克：加密貨幣將徹底改變金融業　比特幣將「黃金數字化」

▲ 【加密貨幣】貝萊德芬克：加密貨幣將徹底改變金融業 籲買入比特幣對沖通脹

貝萊德（美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink）改變以往對加密貨幣的懷疑態度，他最新表示，加密貨幣特別是比特幣（bitcoin）將會改變整個金融系統，「我們確實相信，若我們能創造更多代幣化的資產及證券，它將會徹底改變金融業」。

「比特幣是一種國際資產」

芬克指，與其透過投資黃金來對沖通脹，對沖任何一個國家的繁重問題，或是對沖貨幣貶值，投資者應該買入比特幣，加密貨幣的作用就是通過多種方式將黃金數字化，比特幣是一種國際資產，而且不是基於任何一種貨幣，所以可以用作任何資產的代替品。

貝萊德於上月16日向美國證交所（SEC）申請發行現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）。芬克指，希望今次可與往常一樣，與監管機構一同合作，令申請可以成功，但「我不知道這一天何時來臨，我們將拭目以待」。

試圖令加密貨幣更加民主化

「我們試圖令加密貨幣更加民主化，並降低投資者的交易成本。」芬克承認，自己最初對加密貨幣持懷疑態度，因加密貨幣曾是用作非法活動的支付方式，但後來他改變了主意。

自貝萊德申請發行比特幣現貨ETF後，包括富達等多家金融機構均跟隨入紙申請。比特幣數去數周保持升勢，並持續企於30000美元之上。

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編輯：陳韻妍