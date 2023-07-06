8度海逸酒店 【匠心鮮製中秋‧悅嚐   誠意奉送】 中秋月餅及喜慶盆菜優惠

匠心鮮製中秋 ‧ 悅嚐月餅

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自家製中秋喜慶盆菜

酒店eShop預訂可享高達82折

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在這月滿團圓的佳節下，與摯親圍桌共賞明月，以「月圓」寄託祝福，一啖清茶，一口月餅，傳統味道配上創新演繹，8度海逸酒店與您共享真摯滋味，為您呈獻「匠心鮮製中秋‧悅嚐月餅」及「傳統喜慶盆菜」慶祝中秋佳節，讓您與摯愛共慶團圓。

匠心鮮製中秋‧悅嚐月餅

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8度海逸酒店中秋月餅以尊貴包裝禮盒為您呈獻，有別於傳統月餅包裝的固有傳統形象，禮盒分別以紫色及酒紅色作主調，以燙金點綴，加入象徵酒店「8」的幸運數字圖樣，呈現月亮圖紋則象徵皎潔明月，閃耀星光為靈感，充滿時尚氣息更顯獨特名貴，而且間格設計的禮盒可重用成為自己的小飾物盒，絕對是送禮自用皆宜。

今年中秋再度推出深受歡迎的自家製月餅，月餅每個均設有獨立包裝，並印上「8度海逸」設計字樣及有象徵酒店「8」的幸運數字圖樣，圓形外觀形如滿月，象徵家人團圓和完整。而且月餅保證香港製造，特意嚴選上乘原料製作，採用一級蛋黃和蓮蓉精製而成，蛋黃油潤，蓮蓉香軟幼滑，甜而不膩。除了傳統的蓮蓉口味外，酒店更推出西式作法的流心月餅，迎合潮流，五款禮盒包括：送禮自用皆宜的「尊貴四色月餅禮盒」 (八個裝)、往年受到熱捧的「鮮芒果奶黃月餅」(六個裝)、創新口味的「低糖黑芝麻麻糬月餅」(六個裝)、經典口味的「海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅」(六個裝)及抹茶迷摯愛的「京都宇治抹茶紅豆月餅」(六個裝)。無論注重傳統，抑或喜好新潮的朋友，8度海逸酒店月餅禮盒均能滿足大家所需，絕對是逗人歡喜的送禮佳品。各款月餅禮盒於2023年9月25日或之前於eShop預購更可享8折優惠，立即預訂為親朋摯友送上最好的祝福，在明月下一同分享佳節喜悅！

● 尊貴四色月餅禮盒 (八個裝)

有別於傳統月餅禮盒，設計以酒紅色作主調，更顯獨特名貴，盒內有：鮮芒果奶黃月餅 (兩個)、低糖黑芝麻麻糬月餅 (兩個) 、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅 (兩個) 及京都宇治抹茶紅豆月餅 (兩個)，祝願每一個家庭於此佳節聚首一堂，感受團圓的歡樂滋味。

● 鮮芒果奶黃月餅 (六個裝)

8度海逸酒店一向以芒果製品而聞名，鮮芒果奶黃月餅採用甜熟的新鮮菲律賓芒果製作餡料，加上細膩綿軟的奶黃，內餡濃香幼滑，無論男女老幼都愛不釋手，吃不停口。

● 低糖黑芝麻麻糬月餅 (六個裝)

今年來個創新口味，特意加入麻糬製成月餅。嚴選顆粒飽滿的日本上等黑芝麻「絹漉胡麻」，先用慢火將飽滿的上品黑芝麻炒香，再經多重工序研磨成黑芝麻餡料，濃郁的黑芝麻香氣令人難以抗拒，加上軟韌綿糯的麻糬，口感層次豐富，每一口都被黑芝麻「重重」包裹。

● 海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅 (六個裝)

不變的經典口味，特意嚴選頂級白蓮蓉，清香幼滑，配以渾圓晶瑩的一級鹹蛋黃製作月餅，其蛋黃油潤豐腴，並特別選用海藻糖加入製作，其營養價值高而且甜度低，做到食得健康，裹上薄薄的餅皮，月餅經烘烤後變得金黃油潤，甜而不膩，為傳統月餅愛好者的首選。

● 京都宇治抹茶紅豆月餅 (六個裝)

酒店為一眾抹茶迷再度加推的抹茶奶黃月餅，以京都宇治上等的抹茶粉配搭濃郁紅豆內餡，一香醇，一香甜，兩者完美調和，每一口有着抹茶茶香，再滲出紅豆淡淡的香甜，完美極致。

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鮮芒果奶黃月餅

低糖黑芝麻麻糬月餅

海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅

京都宇治抹茶紅豆月餅

自家製中秋喜慶盆菜

於eShop預訂可享高達82折

盆菜寓意盆滿缽滿的意思，在這月滿團圓的佳節下，8度海逸酒店廚師團隊再推出自家製傳統盆菜，與大家共享真摯滋味。酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式。用料方面，楊師傅選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達16款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁。這款秘製醬汁由鮑魚、金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。醬汁採用獨立包裝，客人如有需要，可按口味酌量加水。

盆菜設四位、六位及八位用，每盤都是用料上乘，於酒店eShop預訂可享高達82折，適合公司及不同家庭朋友聚會分享傳統滋味。意猶未盡的話，可額外追加以下升級美饌，款款意頭十足，讓您以豐盛佳餚歡聚佳節！

● 發財扣元蹄：利用秘製香料以古法烹調，把元蹄油脂迫出，釋放陣陣豐腴香氣，元蹄有橫財就手的意思，配以寓意發財的髮菜，取其好意頭，絕對是一道充滿好意頭的菜式。

● 紅燒蝦籽南非刺參：採用無污染的野生南非刺參，其食療價值豐富而且爽滑無比，配以金黃色蝦籽點綴，賣相精緻，必定讓食客吃得稱心如意。

● 滋補佛跳牆：採用多款滋補養顏食材，包括原隻鮑魚、花膠、原粒瑤柱、淮山、螺頭、鮮雞及赤肉炮製而成，經慢火熬燉六小時後集鮮味於一甕，每一口都份量十足，極盡鮮甜。

● 紅燒六頭南非鮑魚：以原隻六頭南非鮑魚配以金華火腿、老雞及豬肉等材料炆煮至十二小時的濃郁的醬汁，其精華完全滲透鮑魚中，啖啖充滿豐富的膠質，豐腴味濃。

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發財扣元蹄

紅燒蝦籽南非刺參

滋補佛跳牆

紅燒六頭南非鮑魚

中菜部主廚 – 楊保國師傅



中菜部主廚楊保國師傅由開業至今任職14年，歷來保持著鑽研中式餅藝的熱情，在任期間經過不斷的試驗，務求打造視覺及味覺的頂級享受，讓食客能夠細味出8度海逸酒店奉上的誠意。每逢中秋佳節或其他傳統節日來臨，楊師傅一直率領著廚師團隊，以精妙技藝用心製作。在面對眾多的競爭對手下，酒店傳統食品的銷售量更是每年屢創佳績！於2016年期間，楊師傅更憑著自創菜式「桂花脆香翡翠豬卷」於香港旅遊發展局「2016美食之最大賞」中脫穎而出，榮獲豬肉組金獎殊榮。

關於8度海逸酒店



屢獲殊榮的8度海逸酒店座落於東九龍半島，鄰近港鐵宋皇臺站，徒步至港鐵站只需6至8分鐘。毗鄰啟德郵輪碼頭及旺角。酒店設免費穿梭巴士，數分鐘即可到達黃埔花園、港鐵紅磡站、尖沙咀購物娛樂中心及旅遊名勝區。酒店擁有704間設計雅致舒適，備有無線上網的客房、套房及家庭房，是商務、休閒或家庭旅客最舒適的住宿選擇。超過6,300呎的多功能宴會廳及園景宴會廳，華麗的水晶吊燈加上寬敞的空間，可容納多達600位賓客，提供舉辦各類型活動及宴會的理想場所。酒店更設有完善的設施，包括提供環球及本地美食的室內餐廳、酒吧及露天茶座、商務中心、健身中心、室外游泳池、兒童游泳池、旋流浴池及桑拿，絕對是您的最佳住宿選擇之一。



​​​​​​​(特約)