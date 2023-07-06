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【港股市況】恒指黑期跌約84點　道指期貨跌60點（不斷更新）

股市 09:14 2023/07/06

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港股市況不斷更新

美股反覆下滑，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開122點，恒指料開報18988點。滙豐 （00005） ADR折合報61.89元，較港收市價高0.24元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報332.15元，較港收市價低3.25元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.41元，較港收市價低0.24元或0.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指低開123點，報18897點。

【08：56】彩生活 （01778） 、華寶國際 （00336） 今早復牌。

【08：50】【華晨1114】華晨中國擬再派特別息　每股最少96仙

【08：37】【汽車股】長汽6月總銷量升近4%　上半年銷量重錄增長

【08：31】恒指黑期跌約84點，報18866點，道指期貨跌60點，報34449點。

【08：19】【電動車】小鵬汽車︰新推出G6已收到大量訂單　料下半年交付量將大增

【07：56】【內房銷售】融創6月合同銷售跌50%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【業績｜物管股】彩生活去年少賺58%　今復牌

【07：45】【新能源車】廣汽集團6月銷量增0.8%　廣汽埃安銷量4.5萬輛

【07：45】【HIBOR】隔夜港元拆息逼5.5厘　金管局貼現窗投放31億流動性

【07：45】【Morning精點】積金評級：強積金上半年人均賺6900元、美股最賺錢︱李玟Coco在家中輕生離世

【07：45】港股ADR收報18988點，跌122點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報61.89元，較港收市價高0.24元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報332.15元，較港收市價低3.25元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.41元，較港收市價低0.24元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】聯儲局在本港周四凌晨公布6月議息紀錄，稱幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，但加息步伐較此前放緩。受中國數據欠佳、中美科技角力及地緣危機影響，加上加息陰霾，美股反覆下滑，道指跌129點，報34288點；標指跌8點，報4446點；納指跌25點或0.18%，報13791點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】東亞銀行、青島啤酒、浙江世寶

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責任編輯︰梁浩碩

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