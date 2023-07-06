【恒指夜期+ADR】北水全日錄逾32億元淨流入　買建行美團沽港交所李寧　恒指夜期升46點（不斷更新）

北水繼昨日錄逾92億元淨流入後，今日再吸資超過32億元。資金主要流入建行 （00939） ，股份全日錄3億元淨流入，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 亦分別吸資2.9及2.4億元；淨流出方面，港交所 （00388） 及李寧 （02331） 分別錄得3.9及1.5億元淨流出。

恒指夜期升46點，報18588點。

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恒指跌577點 ATM跌1%至3% 四大內銀跌2%至3% 小鵬逆市升4%

港股續挫逾500點，跌穿19000點。恒指低開269點，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌627點，低見18483點。恒指跌577點，收報18533點，成交972.9億元。科指跌1.7%，報3948點。ATM跌1%至3%，四大內銀跌2%至3%，友邦 （01299） 跌近4%，金沙 （01928） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 逆市升4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 小米 11.14 +0.2 +1 96 比亞迪 262.40 +0.1 +1 39 農夫山泉 43.05 -0.1 -1 48 美團 120.60 -3.1 -35 -95 騰訊 326.80 -2.6 -40 14 友邦 77.20 -4.0 -59 417

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大行報告︰

【大行報告】高盛：政治局會議料月內召開 中國投資者料重手刺激經濟機會低

【大行報告】富瑞看好《逆水寒》收入貢獻 調高網易目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：40】北水全日錄逾32億元淨流入 買建行美團沽港交所李寧 恒指夜期升46點

【17：30】【吉利175】吉利汽車6月總銷量增9% 上半年銷量累升13%

【16：00】ATM跌1%至3%，四大內銀跌2%至3%，友邦 （01299） 跌近4%，金沙 （01928） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 逆市升4%，恒指跌577點，收報18533點，成交972.9億元。科指跌1.7%，報3948點。

【16：00】恒指U盤前跌573點，報18537點。

【15：57】【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點 首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）

【15：53】【中港股市】花旗：料恒指年底22000點 推薦買呢7隻港股

【15：46】建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 跌逾3%，中行 （03988） 跌逾2%。另外，招行 （03968） 跌近4%，交行 （03328） 跌逾1%。

【15：23】恒指尾市跌545點，報18564點，科指跌1.6%，報3952點。

【15：12】小鵬汽車 （09868） 逆市造好，尾市升逾3%，報57.15元。

【15：04】【本港樓市】花旗料下半年樓價轉跌6% 香港銀行港元最優惠利率或再加0.25厘

【15：02】金沙 （01928） 跌近半成，銀娛 （00027） 跌逾1%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌4%，澳博 （00880） 、濠 （00200） 跌近3%。

【14：52】浙江世寶 （01057） 午後拉升，最新逆市升逾7%，高見2.9元。

【14：45】【美團3690】KeeTa推7月每周四至六免運費優惠 營運範圍已擴至荔枝角及大環鶴園

【14：32】大市維持逾500點跌幅，報18553點，跌557點，科指跌2.2%，報3927點。

【14：18】【內房發債】內地房企據報再醞釀發行中債增進擔保債券

【13：51】【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》 電動車價格戰終戰？

【13：35】工行 （01398） 跌近3%，建行 （00939） 跌逾2%，中行 （03988） 跌逾1%，農行 （01288） 跌近2%。

【13：31】中國金石 （01380） 跌幅擴至6成，低見0.45元。

【13：21】中國金石 （01380） 今早破頂高見1.73元後，午後短綫挫逾2成，低見0.89元。

【13：06】中海外 （00688） 午後跌3%，潤地 （01109） 跌逾4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌逾3%。

【13：04】加科思 （01167） 股價再跌11%，低見4.01元。

【13：00】港股午後初段跌565點，報18544點。科指跌2.2%，報3929點。

【12：46】【新股IPO】慧居科技2481傳已獲足額認購 以3.6元中間定價、集資2.7億元

【12：18】【中國經濟】人行據報要求銀行收緊自貿區債券投資 變相限制城投公司融資

【12：00】恒指半日跌587點，報18522點，成交530.8億元。科指跌2.4%，報3921點。ATM跌2%至3%，友邦 （01299） 跌逾3%，李寧 （02331） 續跌逾4%，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 跌逾5%，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%。

【11：46】港交所 （00388） 跌3%，低見288元。

【11：37】【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌 金管局昨貼現窗操作創逾1個月高

【11：36】建行 （00939） 跌近3%，工行 （01398） 跌逾2%，中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。

【11：32】內地股市半日跌0.5%，深證跌0.4%，創業板指跌0.6%。

【11：29】恒指跌幅擴至600點，低見18503點，友邦跌逾3%，ATM跌2%至3%。

【11：26】友邦 （01299） 跌逾3%，低見77.85元。

【11：25】大市最新跌近500點，報18620點，跌489點，科指跌1.8%，報3944點。

【10：57】李寧 （02331） 、安踏 （02020） 再跌近4%，特步 （01368） 跌逾3%。

【10：49】中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌近4%。

【10：47】【香港經濟】花旗：香港經濟現「K」型復甦 低基數效應及科網周期觸底將帶動貿易復甦、全年經濟增4.5%

【10：45】港股跌幅進一步擴大，最新跌逾400點，報18682點，跌427點，科指跌1%，3974點，ATM跌1%至2%。

【10：42】【網易9999】網易丁磊：首要任務是用最快速度探索AI大模型的創新應用

【10：39】恒指跌300點，跌穿18800點關口。

【10：31】大市跌幅再擴至近250點，報18868點，跌241點，科指升0.03%，報4017點。

【10：21】浙江世寶 （01057） 續回吐，股價跌逾7%，低見2.31元。

【10：04】小米 （01810） 逆市升2%，高見11.38元。

【10：03】東方海外 （00316） 第二季收入跌62.6%，股價今早跌3%，低見113.4元。

【航運股】東方海外第二季收入19.8億美元 按年跌62.6%

【10：01】小鵬汽車 （09868） 升逾5%，，蔚來 （09866） 升近2%，理想汽車 （02015） 升0.5%。

【09：57】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 轉升約0.4%，美團 （03690） 無升跌。大市最新跌約145點，報18963點，科指升0.6%，報4038點。

【09：52】華寶國際 （00336） 跌幅擴大至逾11%，低見3.13元。

【09：41】智欣集團 （02187） 連挫兩日後，股價今早反彈16%，高見3.84元。

【09：39】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【09：38】港股初段跌幅略收窄至200點內，報18934點，跌176點，科指轉升0.1%，報4019點。

【09：32】彩生活 （01778） 復牌，股價低開3%後轉升逾2成，高見0.83元。

【09：29】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升0.2%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：24】華寶國際 （00336） 復牌，股價低開逾8%。

【華寶國際336】華寶國際副CFO蔡文霞被廉署拘捕 香港辦公室被搜查 周四復牌

【09：22】小鵬汽車 （09868） 逆市升逾3%，華晨中國 （01114） 升近15%，ATM跌約1%，恒指低開269點，開報18840點，跌穿萬九關。科指跌近1%，報3977點。

【09：13】期指低開123點，報18897點。

【08：56】彩生活 （01778） 、華寶國際 （00336） 今早復牌。

【08：50】【華晨1114】華晨中國擬再派特別息 每股最少96仙

【08：37】【汽車股】長汽6月總銷量升近4% 上半年銷量重錄增長

【08：31】恒指黑期跌約84點，報18866點，道指期貨跌60點，報34449點。

【08：19】【電動車】小鵬汽車︰新推出G6已收到大量訂單 料下半年交付量將大增

【07：56】【內房銷售】融創6月合同銷售跌50% 一文看清6月内房銷售（不斷更新）

【07：45】【業績｜物管股】彩生活去年少賺58% 今復牌

【07：45】【新能源車】廣汽集團6月銷量增0.8% 廣汽埃安銷量4.5萬輛

【07：45】【HIBOR】隔夜港元拆息逼5.5厘 金管局貼現窗投放31億流動性

【07：45】【Morning精點】積金評級：強積金上半年人均賺6900元、美股最賺錢︱李玟Coco在家中輕生離世

【07：45】港股ADR收報18988點，跌122點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報61.89元，較港收市價高0.24元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報332.15元，較港收市價低3.25元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.41元，較港收市價低0.24元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局在本港周四凌晨公布6月議息紀錄，稱幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，但加息步伐較此前放緩。受中國數據欠佳、中美科技角力及地緣危機影響，加上加息陰霾，美股反覆下滑，道指跌129點，報34288點；標指跌8點，報4446點；納指跌25點或0.18%，報13791點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點 小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】東亞銀行、青島啤酒、浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩