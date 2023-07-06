  • 30°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 09:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】長汽6月總銷量升近4%　上半年銷量重錄增長

股市 08:33 2023/07/06

分享：

分享：

【汽車股】長汽6月總銷量升近4%　上半年銷量重錄增長

長汽 （02333） 6月總銷量按年升3.7%至104,957輛，上半年銷量按年0.14%至518,525輛，並終於重錄正數增長，達至公司今年銷售目標爲160萬輛的32.4%。總產量按年升10%至11.3萬輛，今年累計產量微升0.7%至53.1萬輛。

月內，公司主要品牌哈弗品牌銷量按年升15.1%至59,007輛，上半年累計銷售292,644輛，按年升1.3%。至於WEY品牌6月銷量按年升128.7%至6,602輛。長城皮卡銷量按年跌22.2%至16,523輛，歐拉品牌銷量按年跌13%至10,015輛。

公司6月新能源車銷售26,669輛，首六個月累計銷售93,225輛。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關　一文看清新能源車廠6月交付量（附表）

【BYD 1211】長汽高調舉報排放不達標、比亞迪反撃：報告無效　兩者股價齊挫6%

【業績︱車股】長汽低開近3%　首季純利急挫89.3%　僅錄1.7億人幣

編輯：姚卓然

長城汽車（02333） 港股 總銷量 汽車 新能源 汽車股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】晶片戰升級影響多大 內銀股遭降目標價怎部署？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【電動車】小鵬汽車︰新推出G6已收到大量訂單　料下半年交付量將大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【Morning精點】台積電創辦人張忠謀：中美關係更傾向於競爭而非合作︱周潤發密集宣傳下受感染中Covid
【Morning精點】台積電創辦人張忠謀：中美關係更傾向於競爭而非合作︱周潤發密集宣傳下受感染中Covid
【美股收市】儲局幾乎所有官員料年內將多次加息 道指跌129點 債息升破3.9厘
【美股收市】儲局幾乎所有官員料年內將多次加息 道指跌129點 債息升破3.9厘
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【Hibor】港元隔夜拆息升至近5.37厘　高於新美元拆息
【Hibor】港元隔夜拆息升至近5.37厘　高於新美元拆息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款