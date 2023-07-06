▲ 【汽車股】長汽6月總銷量升近4% 上半年銷量重錄增長

長汽 （02333） 6月總銷量按年升3.7%至104,957輛，上半年銷量按年0.14%至518,525輛，並終於重錄正數增長，達至公司今年銷售目標爲160萬輛的32.4%。總產量按年升10%至11.3萬輛，今年累計產量微升0.7%至53.1萬輛。

月內，公司主要品牌哈弗品牌銷量按年升15.1%至59,007輛，上半年累計銷售292,644輛，按年升1.3%。至於WEY品牌6月銷量按年升128.7%至6,602輛。長城皮卡銷量按年跌22.2%至16,523輛，歐拉品牌銷量按年跌13%至10,015輛。

公司6月新能源車銷售26,669輛，首六個月累計銷售93,225輛。

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編輯：姚卓然