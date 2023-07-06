▲ 【英國加息】摩通預期英倫銀行加息至7厘 以硬着陸壓抑通脹

英倫銀行6月底將銀行利率由4.5厘加至5厘，因5月份核心CPI通脹按年由6.8%加速至7.1%，摩根大通最新預期，英倫銀行可能將利率最高推至7厘，進而引發經濟「硬着陸」來壓抑通脹。

摩根大通的經濟學家Allan Monks表示，即使在長達18個月的加息後，更高的薪金在一定程度上抵消了按揭貸款走高的衝擊，這意味英國央行將不得不將其關鍵利率提高到7厘，以將按揭貸款利息負擔提高到2008和2009年全球金融危機爆發前十年的水平。

第二個衡量通脹指標的是企業的通脹預期、核心價格預測以及修正後的泰勒規則——一個關於利率和通脹的經驗法則——也指向接近甚至超過7厘的利率。

數據加劇了對英國央行將很難把通脹帶回2%目標。上月公布的數據顯示，英國核心通脹意外加速。

「如果英國的通脹要得到控制，那麼未來一年某個時候行為的轉變，或硬著陸的可能性愈來愈大，」摩通指，「主要問題是英國央行在實施這種調整時，是否會從外部獲得一些幫助，還是必須自己承擔所有重擔。」

【英國經濟】辛偉誠：英國通脹較預期更持久 支持英倫銀行降通脹路綫

記者：譚志偉